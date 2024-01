Trotz Krämpfen: Rublev ringt de Minaur nieder

Der Publikumsliebling und Lokalmatador ist raus: Andrej Rublev triumphiert gegen Alex de Minaur im Viertelfinale der Australian Open. Und das obwohl sich bei dem Russen im fünften Satz immer wieder Krämpfe ankündigten. De Minaur konnte das allerdings überhaupt nicht nutzen und ging im Entscheidungssatz mit 6:0 unter. 6:4, 6:7 (5), 6:7 (3), 6:3, 6:0 hieß es am Ende für Rublev.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 13:52 Uhr

Es waren schon skurrile Szenen, die sich in der Rod-Laver-Arena zwischen Andrej Rublev und Alex de Minaur abgespielt haben. Beide Spieler bogen im fünften Satz gerade auf die Zielgerade ein. Andrej Rublev war körperlich sichtlich gezeichnet. Plötzlich kündigten sich sogar Krämpfe bei Rublev an. Er riskierte nun fast alles bei jedem Schlag. Vor allem bei seinem Aufschlag und bei seiner Rückhand. Mit Erfolg. Schnell führte Rublev 5:0 im letzten Satz.

Kann Rublev im Viertelfinale seine Horrorbilanz verbessern?

Der Trainer von Alex de Minaur, Ex-Profi Lleyton Hewitt, versuchte immer wieder, seinen Schützlich auf die körtperliche Schwäche von Rublev aufmerksam zu machen. Erst als er schon aussichtslos zurücklag, bemerkte de Minaur, was sich auf der anderen Seite wirklich abspielt, und versuchte Andrej Rublev mit etwas mehr Sicherheit zum Laufen zu bringen.

Zu spät. Rublev rettete sich mit seinem Aufschlag und knallharten Grundschlägen ins Ziel. 6:4, 6:7 (5), 6:7 (3), 6:3, 6:0 hieß es am Ende für Rublev, der noch nie ein Viertelfinale in einem Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Obwohl er schon neunmal in einem Viertelfinale bei einem Grand Slam gestanden hat.

Im Viertelfinale warte auf Rublev nun Jannik Sinner, der sich in drei Sätzen gegen Karen Kachanov durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne