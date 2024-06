Trotz Kritik: Emma Raducanu überzeugt wieder auf dem Platz

Ein sportliches Ausrufezeichen von Emma Raducanu: Die Britin schlägt in Eastbourne die an Nummer zwei gesetzte Jessica Pegula im Achtelfinale in drei Sätzen. Doch es gibt auch Kritik an einer Entscheidung von Raducanu.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 19:03 Uhr

Emma Raducanu klettert langsam wieder zurück Richtung Spitze im Frauen-Tennis. In Eastbourne konnte sie die an Position zwei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula in drei Sätzen mi 4:6, 7:6 (5), 7:5 bezwingen- Dabei wehre die 21-jährige Britin in Satz zwei sogar einen Matchball ab. Die Runde zuvor konnte sie bereits Pegulas Landsfrau Sloane Stephens mit 6:4, 6:0 bezwingen.

Emma Raducanu setzt auf ihre “Unabhängigkeit”

Dem sportlichen Aufwärtstrend steht allerdings auch Kritik für ihre Entscheidung, auf die Olympischen Spiele in Paris zu verzichten, entgegen. Raducanu begründet ihren Olympia-Verzicht mit dem aus ihrer Sicht zu hohen Verletzungsrisiko, wenn sie binnen kurzer Zeit so oft den Belag wechseln würde.

Auf ihre Entscheidung, nicht für Großbritannien in Paris anzutreten, sagte Raducanu in Eastbourne: "Ich werde die Dinge in meiner eigenen Zeit tun. Ich habe es nicht eilig, irgendetwas zu tun, und alles, was ich jetzt tue und spiele, ist für mich", sagte Raducanu – und fügte hinzu: "Ich konzentriere mich einfach noch fokussierter auf meine eigene Karriere und bin weniger empfänglich für Meinungen oder Ansichten von außen. Ich genieße es einfach, alles für mich selbst zu tun und hier draußen wirklich unabhängig zu sein. Auch wenn in Frage gestellt wird, dass ich bestimmte Turniere wie die French Open oder die Olympischen Spiele nicht spiele, gehört es einfach dazu, die Dinge in meinem eigenen Tempo und so zu tun, wie ich es möchte, und nicht so, wie alle anderen denken, dass es das Beste für mich ist."



Und momentan scheint Emma Raducanu mit dieser Strategie richtig zu liegen.