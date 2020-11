Trotz Teil-Lockdown: ATP-Finals in London sollen wie geplant stattfinden

Am gestrigen Samstagabend verkündete der britische Premierminister Boris Johnson einen Teillockdown im Monat November. An der Durchführung der Nitto-ATP-Finals in der Londoner O2-Arena soll dies aber nichts ändern.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.11.2020, 17:03 Uhr

Die Nitto-ATP-Finals sollen wie geplant stattfinden

Die vielzitierte "zweite Welle" an COVID-19-Infektionen hat in diesen Tagen ganz Europa fest im Griff. Nach Deutschland und Frankreich hat auch Österreich - in dieser Woche noch Veranstalter des letzten ATP-Events mit Zuschauern - beschlossen, ab Dienstag in einen Lockdown zu gehen. Einige Stunden nachdem die österreichische Bundesregierung dies verkündet hatte, folgte auch Boris Johnson diesem Beispiel und kündigte einen Teil-Lockdown für Großbritannien an.

Dort soll im November die ATP-Saison ihren Abschluss finden, beim Aufeinandertreffen der acht besten Spieler der Saison, beim Saisonfinale bei den ATP-Finals. Diese seien von den neuen Regelungen in Großbritannien jedoch nicht betroffen, wie die ATP in einem Statement betonte. "Die Nitto-ATP-Finals werden wie geplant hinter verschlossenen Türen stattfinden", ist in diesem zu lesen.

Rublev und Schwartzman vor Qualifikation

Man werde nun weiterhin intensive Gespräche mit den nationalen und lokalen Behörden führen, um eine sichere Durchführung für alle Beteiligten gewährleisten zu können. Stand jetzt würden in London neben den bereits qualifizierten Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Alexander Zverev auch Andrey Rublev und Diego Schwartzman aufschlagen.

Die Nitto-ATP-Finals sollten vom 10. bis zum 17. November über die Bühne gehen und finden heuer zum letzten Mal in der Londoner O2-Arena statt. Ab 2021 wird das Turnier im italienischen Pala alpitour in Turin ausgetragen. Stefanos Tsitsipas wird als Titelverteidiger ins Saisonfinale gehen.

