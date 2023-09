Tschechien schockt Spanien – Kanada schlägt Italien

Ist es nur Gewohnheit, dass man Spanien beim Davis Cup zu den Favoriten zählt? Jedenfalls ließen die Tschechen mit einem Sieg gegen Spanien in der Gruppenphase des Davis Cups aufhrochen. Ebenfalls mit Auftaktsiegen: Kanada, Großbritannien und die USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 22:24 Uhr

An diesem Abend war nach den Einzeln in der Gruppenphase des Davis Cups schon viel entschieden. So führten die Tschechen beispielsweise uneeinholbar mit 2:0 gegen Spanien.Tomas Machac gewann das Auftakteinzel gegen Berrnabe Zapata Miralles mit 6:4 und 6:4 und auch Jiri Lehecka setzte sich in zwei Sätzen gegen Alejandro Davidovich Fokina durch.

Kanada überrascht gegen Italien

Ebenso uneinholbar in front lagen die Engländer nach den Einzeln gegen die stark eingeschätzten Australier. Jack Draper (gegen Thanasi Kokkinakis) und Daniel Evans (gegen Alex de Minaur) hatten es aber ungleich schwerer und feierten jeweils hart umkämpfe Dreisatzsiege.

https://x.com/DavisCup/status/1701658158735700473?s=20

Die womöglich größte Überraschung an diesem Abend landeten die Kanadier. Zunächst bezwang Alexi Galarneau den Italiener Lorenzo Sonego mit 7:6 (8:6) und 6:4. Und im zweiten Einzel konnte sein Landsmann Gabriel Diallo den klar favorisierten Lorenzo Musetti mit 7:5 und 6:4 in die Knie zwingen.

Am ausgeglichensten verlief die Partie zwischen den Kroaten und den USA in Split. Hier musste nach Siegen von Mackenzie McDonald gegen Dino Prizmic (6;4, 6:2) und dem Erfolg von Borna Gojo gegen Frances Tiafoe (6:4, 7:6 (8:6) das Doppel die Entscheidung – und auch das ging in den Entscheidungssatz. Hier behielten Rajeev Ram/Austin Krajicek im Duell der Weltklassedoppel mit 7:6 (8:6), 6:7 (3:7) und 6:2 gegen die Kroaten Ivan Dodig/Mate Pavic die Oberhand. Somit konnten die US-Boys den Hausherren zum Auftakt eine empfindliche Niederlage beibringen.