Tsitsipas und Badosa - ist die große Liebe vorbei?

Die Gerüchteküche brodelt: Haben sich Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa schon wieder getrennt?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 16:49 Uhr

© Getty Images Hmmm ... was ist da los bei Stefanos und Paula?

Welcher Möchtegern-Influencer kennt das Phänomen nicht? 95.000 Posts bei Instagram, aber keinen einzigen Follower. Umgekehrt liest es sich sogar spannender: Warum hat ein Account 95.000 Fans, aber es ist kein einziges Bild mehr zu sehen? Wie gerade bei „Tsitsidosa“?

© Instagram/Tsitsidosa Keine Bilder mehr von "Tsitsidosa" ...?

Nun: Möglicherweise, weil sich die Liaison zwischen dem griechischen Adonis Stefanos Tsitispas und der spanischen Tennisgöttin (na, ja …) Paula Badosa gerade in der Abwicklungsphase befindet.

Nichts Genaues weiß man indes (noch) nicht. Schließlich bietet Tsitsipas in seinem Insta-Feed ja noch bestürzend großartige Bilder aus New York City an. Inklusive Paula.

Tsitsipas in Peking am Start

Wie hat jedenfalls schon Connie Francis vor mittlerweile 63 Jahren gesungen? „Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum andern!“ Nicht jede Beziehung in diesem so verrückten Tenniszirkus erweist sich auf Dauer so stabil wie jene zwischen Elina Svitolina und Gael Monfils. Frag nach bei Stan Wawrinka und Donna Vekic. Oder bei Dominic Thiem und Kristina Mladenovic.

Stefanos Tsitsipas wird in dieser Woche beim Turnier in Peking starten, ein Blick in seine Box wird sich lohnen, um Sicherheit zu erlangen. Oder auch nicht. Anzunehmen ist dort wohl nur Vater Apostolos, nachdem die Zusammenarbeit mit Mark Philippoussis nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Sollte Paula Badosa, die aus Verletzungsgründen schon länger kein Wettkampf-Tennis mehr spielen kann, auch am Start sein, besteht Hoffnung; Nämlich die, dass die 95.000 Follower von „Tsitsidosa“ vielleicht doch noch einmal Futter bekommen. Eines aber wird ewig halten: Dass Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa sich als Seelenverwandte sehen. Posts hin oder her.