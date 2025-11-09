ATP-Finals Turin: Titelverteidiger Krawietz/Pütz verlieren zum Auftakt

Enttäuschung bei den Titelverteidigern. In ihrem Auftakt-Match bei den ATP-Finals in Turin mussten sich Kevin Krawietz und Tim Pütz dem Duo Marcel Granollers und Horacio Zeballos in drei Sätzen geschlagen geben und somit auch ihr viertes Duell gegen das spanisch/argentinische Doppel verloren geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Für Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz (r.) sprang gegen ihre Angstgegner Zeballos/Granollers auch diesmal kein Sieg raus.

Mit gemischter Gefühlslage gingen Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den ATP-Finals in ihre Auftakt-Begegnung. Zwar konnte das DTB-Duo als Titelverteidiger in Turin voller Selbstvertrauen starten, jedoch mussten sie gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos alle drei bisherigen Vergleiche im Vorfeld verloren geben.

Zwar erspielten sich Krawietz/Pütz die ersten beiden Break-Möglichkeiten der Partie, konnten diese aber nicht nutzen und mussten im Anschluss ihr Aufschlagspiel abgeben. Auch zwei Chancen zum Re-Break konnte das Davis-Cup-Doppel nicht nutzen. Beim Stand von 3:5 sahen sie sich drei laufenden Satzbällen gegenüber, konnten diese aber abwehren und noch einmal verkürzen. Bei eigenem Service konnte jedoch das spanisch/argentinische Duo den ersten Durchgang eintüten.

Im zweiten Durchgang hatten beide Teams ihren Rhythmus bei eigenem Service gefunden und ließen so gut wie nichts zu. Beim Stand von 5:4 erspielten sich Krawietz/Pütz einen Satzball, den sie konsequent zum Satzgleichstand nutzen konnten. Im entscheidenden Match-Tiebreak lag das DTB-Duo schnell mit 1:4 im Hintertreffen und konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Ein Doppelfehler von Tim Pütz besiegelte die 4:6, 6:4, 6:10-Niederlage nach 1:35 Stunden.

Somit stehen die Titelverteidiger in ihrer nächsten Partie gegen die topgesetzte britische Paarung mit Julian Cash und Lloyd Glasspool bereits mächtig unter Zugzwang.