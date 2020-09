Überraschung! Bis zu 1.000 Fans an den Rom-Finaltagen

Das kommt überraschend: Wie am Freitag bekannt wurde, wird die römische Stadtregierung am Sonntag und Montag jeweils bis zu 1.000 Fans an der Endphase des kombinierten Frauen- und Männer-Turniers im Foro Italico in Rom teilhaben lassen.

© Getty Images Einige dieser Plätze werden am Sonntag und Montag wohl belegt sein

Wenn das mal kein Ansporn für alle noch verbliebenen TeilnehmerInnen im Feld des ATP-Masters-1000- und des WTA-Premier-5-Turniers ist: Die Halbfinali am Sonntag und die Endspiele am Montag können jeweils vor Zuschauern stattfinden. Nicht vor einem vollen Haus, dies ist in Zeiten von Corona wohl ausgeschlossen, aber immerhin dürfen bis zu 1.000 Fans am Geschehen live teilhaben.

Das kombinierte Event war von Beginn an als zuschauerlos angelegt worden, ähnlich den US Open, die am Sonntag in New York City zu Ende gingen. Vergangene Woche gab es bei den Generali Open in Kitzbühel für 1.950 Zuschauer aber bereits die Chance, die Matches im Stadion zu verfolgen. Und auch kommende Woche wird beim ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg vor mehr als 2.500 Fans gespielt werden.

In Paris geht man derweil Schritt für Schritt zurück: Der ursprüngliche Plan, bei den French Open, die am 27. September beginnen, 11.500 Fans auf die Anlage zu lassen, konnte nicht angesichts der steigenden Infektionszahlen in Frankreich nicht gehalten werden. Aktuell sollen es 5.000 Beobachter werden, allesamt auf dem Court Philippe-Chatrier.