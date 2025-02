Überraschungsgast! Serena Williams begeistert mit Super Bowl-Auftritt

Bei der berühmten Super Bowl Halbzeit Show überraschte Serena Williams mit einer Tanzeinlage und sorgte damit für gewaltige Aufregung.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 11:07 Uhr

© Getty Images Serena Williams begeistert mit Tanzauftritt beim Super Bowl

Der Super Bowl in den USA ist bekanntermaßen weit mehr, als nur ein Sportevent. Es geht um die gesamte Inszenierung – von der Aufmachung, über die geladenen Gäste, bis hin zu der berühmten Werbung. Wenn es allerdings einen Moment gab, der besonders herausstach, dann war es der Auftritt von Serena Williams. Beim Halbzeitauftritt des vielfachen Grammy-Gewinners Kendrick Lamar stand auf einmal die Tennislegende auf der Bühne.

Falls man sich jetzt fragt, warum sich Williams für diesen Auftritt bereit erklärt hat, gibt es mehrere Antworten dafür. Zum einen war es schlichtweg eine coole Show der 43-Jährigen. Zum anderen wuchs die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, wie Kendrick Lamar in Compton, einem Stadtteil in Los Angeles auf. Dazu wird Williams in Lamars-Song „Not Like Us“ expliziert erwähnt. Der Text lautet wir folgt: „Von Alondra runter nach Central – rede besser nicht mit Serena“.

Serenas Auftritt – ein zusätzlicher Seitenhieb gegen Drake

Der Song “Not Like Us” ist ein Grammy-ausgezeichneter Hit der sich gegen den berühmten Rapper Drake richtet. Dieser drohte übrigens damit, den US-Rapper zu verklagen, falls er dieses Lied spielen sollte. Lamar nahm dies freudig in Kauf und holte noch Williams dazu – ein weiterer Seitenhieb? Denn angeblich war der Kanadier vor Jahren mit dem Tennisstar zusammen, zumindest ist er ihr eine Zeit lang auf Turnieren hinterhergeflogen. Das ist natürlich lange her – die 73-fache Titelträgerin ist heute glücklich mit Reddit-Gründer Alexis Ohanian verheiratet.

https://youtube.com/shorts/zLtoxcwZRLA?si=VlfMiod66Fiqfkr5

Ob Serena nun wirklich an Drake gedacht hat, oder es einfach cool fand, beim Super Bowl zu tanzen, bleibt offen. Die Tanzbewegung der 23-fache Grand-Slam-Siegerin gestern Nacht, hatte bereits bei den Olympischen Spielen in London 2012 für Aufsehen gesorgt.