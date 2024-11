Ugo Humbert - dem Karriere-Hoch folgt die Metz-Absage

Ugo Humbert, gestern noch Finalist in Paris-Bercy, wird in dieser Woche nun doch nicht in Metz starten. Hat aber ein neues Karriere-Hoch in den ATP-Charts erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.11.2024, 18:07 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert vergangene Woche in Paris-Bercy

Ugo Humbert hat eine unglaubliche Woche in Paris-Bercy hinter sich. Negativ anzumerken waren aus seiner Sicht die Matchansetzung gegen Marcus Giron auf dem nur zweitgrößten Court und die Finalniederlage gegen Alexander Zverev. Aber: Der Einzug ins Endspiel des letzten 1000ers des Jahres, garniert mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz, war dann doch noch einmal ein Highlight. Dem auch das neue Karriere-Hoch mit Platz 14 Rechnung trägt. In Metz wird Humbert in dieser Woche nun aber nicht mehr starten.

Paris-Champion Zverev ist ja auf Platz zwei vorgerückt. Und auch Daniil Medvedev hat einen Platz gut gemacht. Was insofern wichtig werden könnte, als dass Medvedev gerne auf Position vier überwintern würde. Um so bei den ganz großen Turnieren allzu frühe Begegnungen mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zu vermeiden. Sollte Novak Djokovic tatsächlich auf ein Antreten bei den ATP Finals verzichten, sieht es mit diesem Vorhaben Medvedevs ziemlich gut aus.

Nah an die Top Ten ist auch Holger Rune herangerückt. Der Däne steht schon wieder auf Platz elf. Und das, nachdem Rune seit München im Frühjahr 2023 kein Turnier mehr gewonnen hat (Medvedev wartet übrigens seit Rom im vergangenen Jahr auf ein Championat).

Wieder in den Top 20 ist Karen Khachanov, nämlich als Nummer 19. Der Russe hat in den letzten drei Woche in Almaty den Turniersieg geholt, stand in Wien im Endspiel und scheiterte in Paris-Bercy erst im Halbfinale an Ugo Humbert.

