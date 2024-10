Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt: Testlauf für Struff und Thiem

Beim Ultimate Tennis Showdon (UTS) in Frankfurt soll ab heute Abend die Show im Vordergrund stehen. Für Jan-Lennard Struff wie auch Dominic Thiem haben die Matches aber auch Testcharakter.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 16:35 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff hatte zuletzt mit Hüftproblemen zu kämpfen

Auf Jan-Lennard Struff wird in diesem Tennisjahr noch einmal ein besonderer Druck lasten. Vor allem dann, wenn sich Alexander Zverev nicht doch noch kurzfristig für ein Antreten bei der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga entscheidet. Dann geht Struff nämlich als Nummer eins im deutschen Team ins Rennen. Zunächst gegen die Kanadier und damit wohl Félix Auger-Aliassime. Und im Falle eines Weiterkommens wahrscheinlich gegen Carlos Alcaraz und seine Spanier.

Nun hat Struff im Nationaltrikot so gut wie nie enttäuscht. Andererseits quält den Warsteiner aber seine Hüfte seit Monaten, auf ein Antreten bei den asiatischen Turnieren hat Struff verzichtet. Der Ultimate Tennis Showdown ist so gesehen das perfekte Format, um wieder ein wenig Fahrt aufzunehmen: kurze Matches mit hochkarätigen Gegnern.

Thiem gegen Zverev und dann bei den Erste Bank Open

Was im Grunde 1:1 auch für Dominic Thiem gilt. Der Österreicher ist in Frankfurt ebenfalls am Start. Und hat am Sonntagabend einen Abschiedssatz gegen Alexander Zverev in der Wiener Stadthalle vor der Brust. Und zwei Tage später sein möglicherweise letztes Match auf der ATP-Tour überhaupt (es soll ja keineswegs ausgeschlossen werden, dass Thiem mit der Unterstützung der österreichischen Fans bei den Erste Bank Open noch einmal einen kleinen Lauf startet).

Thiem, der beim UTS als „Dominator“ startet, ist in eine Gruppe mit Thanasi Kokkinakis, Ugo Humbert und Denis Shapovalov gelost worden. Struff wird sich mit Gael Monfils, Ben Shelton und Lorenzo Musetti messen.