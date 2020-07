Ultimate Tennis Showdown - Nun schlägt auch Alexander Zverev bei Mouratoglou auf

Alexander Zverev wird in die zweite Runde des Ultimate Tennis Showdowns in der Akademie von Patrick Mouratoglou einsteigen. Zverev bekommt dabei ein Freilos und ist für das Halbfinale vorgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2020, 17:22 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev möchte nun doch schaukämpfen

Weit hat es Alexander Zverev ja nicht von seinem Domizil in Monte Carlo zu Patrick Mouratoglous Akademie in der Nähe von Nizza. Vielleicht ist das ja der Grund, warum die deutsche Nummer eins nun doch bei einem Schaukampf aufschlagen wird - obwohl er eben dies noch vor wenigen Tagen ausgeschlossen hatte. Und damit den Veranstaltern des Berliner Events einige Kopfschmerzen bereitet hatte. Zverev wollte sich in Ruhe mit seinem neuen Coach David Ferrer anfreunden, nun gibt er sich also doch einen Wettkampf, bei dem es nicht um ATP-Punkte geht.

Dessen zeitlicher Aufwand aber auch überschaubar ist: Zverev ist für das Halbfinale bereits qualifiziert, wird am ersten August-Wochenende einsteigen. Im speziellen Format des Ultimate Tennis Showdown ist auch nicht zu befürchten, dass einer der Teilnehmer körperlich an seine Grenzen gelangt: Gespielt wird in vier Vierteln á zehn Minuten.

Zverev hatte zu Beginn des Sommers an der im Nachhinein unglücklichen Adria-Tour teilgenommen, danach Kritik dafür eingesteckt, dass er sich nicht wie angekündigt in Quarantäne begeben hatte.

Berrettini gewinnt erste Auflage

Wie bei Mouratoglou üblich, kommt jeder Spieler auch gleich mit einem Spitznamen auf den Court, bei Alexander Zverev ist die Wahl auf "der Löwe" gefallen. Da trifft es sich gut, dass der König der Tiere gleich "den Panther" mitgebracht hat, Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier trainiert in der Akademie von Mouratoglou, konnte an der ersten Runde des UTS aber verletzungsbedingt nicht teilnehmen. Auch Auger-Aliassime steht bereits fix im Halbfinale.

Während sich Runde zwei des UTS, in dessen Rahmen auch vier Frauen eine Siegerin ausspielen, lediglich über zwei Wochenenden zieht, hatte die Premierenausgabe noch zehn Spieltage in Anspruch genommen. Gewonnen hatte UTS 1 "The Hammer", Matteo Berrettini, der sich im Endspiel gegen "The Greek God", Stefanos Tsitsipas, knapp durchsetzen konnte.