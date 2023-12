Karriere-Ende? Nadal denkt nicht dran - sofern...

Rafael Nadal wird stetig präsenter – zwar weiter nur mit seinen Worten, aber auch die lassen einige Schlüsse für sein Comeback zu. Nun hat sich der Spanier mal wieder zu seiner Rückkehr geäußert. Und die Botschaft lautet: Alles kann, nichts muss...

Rafael hat sich mal wieder in den sozialen Medien zu seinem Comeback geäußert. Und es begann gleich mal mit einem Dämpfer für seine Fans: "Es kann gut sein, dass es mein letztes Jahr wird - und es ist möglich, dass es nur ein halbes wird", so der Rekord-Champion von Roland Garros.

Den ersten Versuch, wieder an einem Turnier teilzunehmen, hat Nadal für das Turnier in Brisbane angekündigt, das am 31.Dezember beginnt.

Mit einem Protected Ranking zu den Australien Open

In demselben Statment hatte Nadal aber auch positive Szenarien für seine Fans. Wenn das Comeback gut läuft, kann es für ihn mit dem Profitennis sogar noch über das nächste Jahr hinaus weitergehen: "Ich habe hart gearbeitet, um zurückzukommen und wieder antreten zu können. Und wenn die Dinge plötzlich gut stehen und meine Physis mir erlaubt, weiterzumachen und Spaß zu haben, warum sollte ich mir dann eine Deadline setzen? Das ergibt keinen Sinn", so der 22-malige Grand-Slam-Sieger.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird Nadal in Melbourne mit einem Protected Ranking an den Start gehen. In der Weltrangliste wird er aktuell auf Position 664 geführt.