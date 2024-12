United Cup: 1:0 für Deutschland! Siegemund bringt nach Drei-Satz-Krimi die Führung

Laura Siegemund brachte die deutsche Mannschaft im ersten Gruppenspiel des United Cups gegen Brasilien in Führung. Die Deutsche siegte nach einem starken Drei-Satz-Kampf mit 6:3, 1:6 und 6:4 gegen Beatriz Haddad Maia.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 06:30 Uhr

Nach 2 Stunden und 33 Minuten hatte Siegemund es geschafft. Die 36-Jährige brachte Deutschland den ersten Sieg im United Cup in Perth. Auf dem Papier war die Brasilianerin als Weltranglisten-17. die deutliche Favoritin. Doch Siegemund, die auf Rang 80. der Welt platziert ist, gewann bereits in der Vergangenheit drei von vier Partien gegen ihre gelegentliche Doppelpartnerin Haddad Maia. Heute kam nach einem lang umkämpften Match der vierte Sieg dazu. Mit dem Gewinn gegen die Brasilianerin konnte die deutsche Nummer Eins im Doppel und Einzel nicht nur ihr deutsches Team in Führung bringen, sondern auch den 20. Sieg ihrer Karriere gegen eine Top-20-Spielerin verbuchen.

Nachdem Siegemund im ersten Satz schnell mit 1:3 zurücklag, nutzte die routinierte Doppel-Grand-Slam-Siegerin ihre zahlreichen Passierschläge und aggressiven Volleys, um fünf Spiele in Folge zu gewinnen und sich den ersten Satz zu sichern. Haddad Maia fegte durch den zweiten Satz, aber geschickte und gut platzierte Rückschläge halfen Siegemund die Nase im dritten Satz vorn zu haben. In den Ballwechseln variierte Siegemund zwischen Lobs und Drop Shots und behielt dabei die Oberhand. Die Grand-Slam-Siegerin schaffte das entscheidende Break zum 5:4 und servierte dann zum Sieg.

Alexander Zverev trifft im anschließenden Herreneinzel auf den 109. der Welt, Thiago Monteiro. Mit einem Sieg des Hamburgers wäre der erste Gruppensieg Deutschlands perfekt.