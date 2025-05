WTA Rom: Viertelfinale! Aryna Sabalenka bleibt auf Titelkurs

Aryna Sabalenka darf weiterhin auf ihren ersten Turniersieg beim WTA-1000-Event in Rom hoffen. Im Achtelfinale setzte sich die Weltranglistenerste gegen Marta Kostyuk in zwei Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.05.2025, 22:54 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka gewann in zwei Sätzen

Nach ihrem Turniersieg in Madrid trennen Aryna Sabalenka auch beim WTA-1000-Event in Rom nur mehr drei Siege vom Titel. Die Weltranglistenerste gewann ihre Achtelfinalpartie gegen Marta Kostyuk am Montagabend mit 6:1 und 7:6 (8) und steht in Italiens Hauptstadt damit im Viertelfinale. Bis dato konnte die dreifache Grand-Slam-Siegerin den Sandplatzklassiker im Foro Italico noch nicht gewinnen.

Hatte Sabalenka in Madrid mit Kostyuk noch richtig viel Mühe gehabt, entwickelte sich am Campo Centrale im ersten Satz eine einseitige Angelegenheit. Nach dem klaren Verlust des ersten Satzes leistete die Ukrainerin im zweiten Durchgang deutlich mehr Gegenwehr und schlug beim Stand von 5:3 sogar zum Satzausgleich auf. Sabalenka reagierte im Stile eines Nummer eins, wehrte im Tiebreak einen Satzball ab und durfte nach 2:05 Stunden Spielzeit über den Viertelfinaleinzug jubeln. Die Belarussin misst sich nun mit Olympiasiegerin Qinwen Zheng, die Bianca Andreescu mit 7:5 und 6:1 schlug.

Andreeva gelingt Comeback-Sieg gegen Tauson

Auch Youngster Mirra Andreeva darf weiterhin vom Turniersieg in Rom träumen. Die 18-Jährige bezwang Clara Tauson am Pietrangeli in einer intensiven Partie mit 5:7, 6:3 und 6:2 und bekommt es am Mittwoch mit Coco Gauff zu tun. Die US-Amerikanerin hatte in ihrer Achtelfinalbegegnung mit Emma Raducanu wenig Mühe.

Am unteren Ende des Tableaus erreichte Elina Svitolina das Viertelfinale. Die Ukrainerin setzte sich gegen Danielle Collins, die in der dritten Runde gegen Titelverteidigerin Iga Swiatek gewonnen hatte, locker mit 6:4 und 6:2 durch. Svitolina trifft nun auf Peyton Stearns, die sich zu Beginn des Tages gegen Naomi Osaka behauptet hatte. Das zweite Viertelfinalduell in der unteren Hälfte lautet Jasmine Paolini gegen Elise Mertens.

