United Cup 2025: Spieler, Gruppen, Auslosung, Spielplan, Preisgeld, TV, Livestream

Ab dem 27. Dezember geht das neue Tennisjahr mit dem United Cup los. Wir haben alle Infos zum Team-Event für euch!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.12.2024, 18:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Deutschland startet als Titelverteidiger

Wer ist dabei?

Insgesamt 18 Teams spielen beim United Cup in Perth und Sydney. Bei diesem Team-Event kämpfen Herren und Damen gemeinsam um den Sieg. Er beginnt am 27. Dezember 2024, das Finale steigt am 5. Januar 2025.

Sechs Gruppen gibt es: Gruppe A (USA, Kanada, Kroatien), Gruppe C (Griechenland, Kasachstan, Spanien) und Gruppe E (China, Deutschland, Brasilien) spielen ihre Gruppenspiele in Perth. Gruppe B (Polen, Tschechien, Norwegen), Gruppe D (Italien, Frankreich, Schweiz) und Gruppe F (Großbritannien, Australien, Argentinien) in Sydney.

Wie ist der Spielplan?

Los geht's am 27. Dezember um 10 Uhr Ortszeit in Perth (3 Uhr MEZ) mit der Begegnung zwischen Kasachstan und Spanien

Die Schweiz steigt am 28. Dezember um 10.30 Uhr Ortszeit (0.30 Uhr MEZ) in Sydney gegen Frankreich ein, Deutschland eröffnet am 29. Dezember um 10 Uhr Ortszeit in Perth (3 Uhr MEZ) gegen Brasilien.

Österreich ist nicht dabei.

In Perth wird man in der Halle spielen, in Sydney draußen (beides auf Hartplatz).

Zum gesamten Spielplan geht es hier

Wie ist das Format?

Für jedes Team durften grundsätzlich drei Frauen und drei Herren nominiert werden. Eine Begegnung wird mit einem Herrenmatch, einem Damenmatch und einem Mixed gespielt. Dabei spielt jedes Team der Gruppe gegeneinander. Die Gruppenersten kommen weiter ins Viertelfinale, dazu die beiden besten Gruppenzweiten jeder Stadt.

Ab dem Halbfinale wird ausschließlich in Sydney gespielt.

Welche Spielerinnen und Spieler sind dabei?

Bei den Herren sind mit Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud und Alex de Minaur vier Spieler aus den aktuellen Top Ten dabei. Auch die Frauen stellen mit Iga Swiatek, Coco Gauff, Jasmine Paolini und Elena Rybakina ein Quartett aus den zehn besten Spielerinnen der Welt.

Wer spielt für Deutschland und die Schweiz?

Für Deutschland sind neben Alexander Zverev auch Daniel Masur, Tim Pütz, Laura Siegemund, Lena Papadakis und Vivian Heisen gemeldet. Für die Schweiz spielen Dominic Stricker, Remy Bertola, Jakub Paul, Belinda Bencic, Celine Naef und Conny Perrin.

Alle Teammitglieder seht ihr hier!

Wie viel Preisgeld gibt es?

Insgesamt werden beim United Cup 11,17 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das Preisgeld für die Teilnahme variiert je nach Weltranglistenposition, Top-Ten-Spieler erhalten nur für ihren Start 230.000 US-Dollar.

Wer überträgt den United Cup im TV und Livestream?

Der United Cup wird beim Streamingdienstleister TennisTV und auf Sky zu sehen sein.

Wer ist Titelverteidiger?

Im vergangenen Jahr konnte sich Deutschland den Titel sichern. Im Finale setzten sich Alexander Zverev und Co. gegen Polen mit 2:1 durch.