United Cup: Alexander Zverev und Jule Niemeier verlieren deutlich

Weder Alexander Zverev noch Jule Niemeier konnten zum Auftakt der deutschen Matches beim United Cup in Sydney ein Erfolgserlebnis feiern. Zverev unterlag Jiri Lehecka, Niemeier Marie Bouzkova.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2022, 05:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Samstag in Sydney

Das hat sich Alexander Zverev wohl deutlich anders vorgestellt: In seinem ersten offiziellen Wettkampf-Match nach dem Sturz bei den French Open im Juni dieses Jahres ging die deutsche Nummer eins beim United Cup in Sydney gegen Jiri Lehecka mit 4:6 und 2:6 unter. Was auch insofern überraschend ist, als dass der junge Tscheche bei seinem ersten Auftritt vor zwei Tagen gegen Taylor Fritz noch chancenlos geblieben war.

Auch für Jule Niemeier gab es eine Enttäuschung. Der Schützling von Christopher Kas verlor gegen Marie Bouzkova mit 2:6 und 5:7. Womit Deutschland nach dem ersten Tag mit 0:2 zurückliegt.

Am Sonntag müssen nun Oscar Otte und Laura Siegemund die Kastanien aus dem Feuer holen.