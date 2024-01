United Cup: Deutschland nach Zverev/Siegemund-Sieg im Finale gegen Polen

Team Deutschland steht beim United Cup in Australien im Endspiel: Alexander Zverev und Laura Siegemund gewannen das abschließende Mixed im Halbfinale gegen die Gastgeber mit 7:6 (7:2), 6:7 (2:7) und 15:13 - nach Abwehr von zwei Matchbällen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2024, 18:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Laura Siegemund, Alexander Zverev

Was ein Krimi, welch eine Spannung am Ende im finalen Mixed zwischen Alexander Zverev und Laura Siegemund sowie Matthew Ebden und Storm Hunter! Drei Mal musste die Kurzentscheidung her - zwei Mal behielten die Deutschen die Oberhand. Und nun: Finale - am Sonntag.

Dabei geht es für Zverev, Kerber, Siegemund und Co. gegen Polen - und damit auch gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek.

Polen hatte sich zuvor mit einem Sieg über Frankreich das Finalticket gesichert.

Das entscheidende Mixed war dabei ein Tenniskrimi par excellence, Zverev und Siegemund lagen gegen Ebden und Hunter schon mit 2:5 im Matchtiebreak zurück. Am Ende hatten die Australier auch zwei Matchbälle. Deutschland nutzte dann seinerseits Chance Nummer drei zum Sieg. Das Niveau dabei: ganz hoch - und mit etwas Glück für Deutschland, nachdem Ebden beim zweiten Matchball für die Aussies nicht genug Zunder hinter einen hohen Volley bekam und Zverev passieren konnte. Zum Schluss verzog Hunter beim Duell mit Zverev.

Kerber feiert ersten Einzel-Sieg

Zuvor hatte Angelique Kerber erstmals nach ihrem Comeback einen Sieg gefeiert, nach bislang drei Niederlagen in dieser Woche: 4:6, 6:2 und 7:6 (9:7) gewann sie gegen Ajla Tomljanovic. Danach verlor Zverev überraschend das zweite Einzel. Zverev hatte bislang alle seine Einzel gewonnen, musste sich diesmal aber gegen Alex de Minaur 7:5, 3:6, 4:6 geschlagen geben. De Minaur hatte in dieser Woche auch Novak Djokovic besiegt und wird am Montag erstmals in die Top 10 der Tenniswelt einziehen.

"Ich habe versucht, aus den letzten drei Matches zu lernen", sagte Kerber nach ihrem Sieg. "Und jetzt einen so harten Kampf zu gewinnen, das bedeutet mir sehr viel."

Der United Cup findet in diesem Jahr erstmals statt, er ist der Nachfolger des nicht gut angenommenen ATP Cups.

Viele Spielerinnen und Spieler nutzen ihn als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 14. Januar beginnen.