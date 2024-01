United Cup-Entscheidung: Siegemund/Zverev vs. Swiatek/Hurkacz im RE-LIVE

Laura Siegemund und Alexander Zverev treffen im entscheidenden Mixed beim United Cup-Finale in Sydney auf das polnische Duo Iga Swiatek und Hurbert Hurkacz. Zverev hat sich in letzter Sekunde für eine Teilnahme entschieden. Das Match gibt es live im Livestream bei TennisTV.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 14:53 Uhr

Nach dem Krimi von Alexander Zverev fällt die Entscheidung im United Cup im Mixed. Dort treffen Laura Siegemund und Alexander Zverev auf das polnische Spitzen-Duo Iga Swiatek und Hurbert Hurkacz.

