United Cup: Großbritannien besiegt Gastgeber Australien

Großbritannien durfte beim United Cup zum Auftakt über einen 2:1-Sieg gegen Australien jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 16:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Katie Boulter fixierte den Sieg Großbritanniens

Der United Cup hat für Gastgeber Australien mit einer Enttäuschung begonnen. Die Hausherren mussten sich Großbritannien am Freitag in Perth mit 1:2 geschlagen geben und haben im Kampf um das Viertelfinale nun schlechte Karten. Komplettiert wird die Gruppe C von Titelverteidiger USA.

Cameron Norrie brachte Großbritannien in der Abendsession mit einem 6:4, 2:6, 7:6 (2)-Erfolg gegen Alex de Minaur in Führung. De Minaurs Lebensgefährtin Katie Boulter sorgte anschließend durch einen 6:2 und 6:4-Sieg über Ajla Tomljanovic bereits für die Entscheidung zugunsten der Briten.

Im Mixed-Doppel musste Boulter an der Seite von Neal Skupski wenig später eine Niederlage hinnehmen, Storm Hunter und Matthew Ebden siegten mit 6:3 und 7:6 (5). Für Großbritannien geht es am 31. Dezember mit dem Match gegen die USA weiter, einen Tag später trifft Australien auf den Titelverteidiger.