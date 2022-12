United Cup: Italien, die USA, Griechenland machen den Sack zu

In den frühen Matches am Freitag haben sich erwartungsgemäß Italien, die USA und Griechenland durchgesetzt. Das hatte sich schon am ersten Tag abgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2022, 08:08 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini am Freitag in Brisbane

Zwischen Italien und Brasilien war es nach den beiden Auftakteinzeln 1:1 gestanden, Matteo Berrettini mit einem 6:4 und 7:6 (7) gegen Thiago Monteiro sowie Lucia Bronzetti mit einem glatten 6:0 und 6:2 gegen Laura Pigossi machten allerdings schon vor dem abschließenden Mixed Doppel alles klar. Dieses Doppel gewann dann Luisa Stefani und Rafael Matos gegen Berrettini und Partnerin Camilla Rosatello mit 6:4, 6:7 (4) und 10:4.

Pech hatte die Tschechische Republik gegen die USA, Zwar gewann Petra Kvitova das Spitzeneinzel gegen Jessica Pegula mit 7:6 (6) und 6:4. Danach musste Tomas Machac gegen Frances Tiafoe aber beim Stand von 3:6 und 4:2 verletzt vom Court gerollt werden. Im Mixed setzten sich Taylor Fritz und Pegula gegen Marie Bouzkova und Jii Ledecka knapp mit 2:6, 6:3 und 10:7 durch. Die USA, die in einer Gruppe mit Deutschland spielen, gewannen damit insgesamt mit 4:1.

Maria Sakkari blieb es schließlich für Griechenland vorbehalten, die Partie gegen Bulgarien auf die sichere Seite zu bringen. Sakkari schlug nicht nur Viktoriya Tomova völlig ungefährdet mit 6:3 und 6:2, sonder gewann auch das Doppel mit Stefanos Tsitsipas gegen Adrian Andrev und Georgana Topalova mit 6:4 und 6:4. Den Ehrenpunkt für die Bulgaren holte Dimitar Kuzmanov mit einem 6:1 und 6:1 gegen Michail Pervolarakis.