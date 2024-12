United Cup: Kanada bezwingt Kroatien nach Mixed

Mit einer starken Leylah Fernandez, die doppelt punktete, besiegte Kanada mit Felix Auger-Aliassime in Perth Kroatien nach entscheidendem Mixed mit 2:1.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2024, 09:44 Uhr

© Getty Images Im Mixed mit Felix Auger-Alliassime fixierte Leylah Fernandez mit ihrem zweiten Punkt den Sieg für Kanada.

Fernandez bezwingt Vekic

Im Auftakt-Einzel der Damen traf die Kanadierin Leylah Fernandez mit Donna Vekic auf die kroatische Silbermedaillen-Gewinnerin der olympischen Spiele von Paris. Nach ausgeglichenem Start ohne Break-Chancen erspielte sich die 22-jährige Fernandez beim Stand von 5:4 die ersten Möglichkeiten, gleichbedeutend mit Satzbällen. Mit der vierten Chance besiegelte die Linkshänderin den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch der zweite Akt gestaltete sich lange ausgeglichen, ehe die Weltranglisten-31. mit drei Spielgewinnen in Folge den 6:4, 6:3-Enstand nach 86 Minuten, und somit die Führung für das kanadische Team herstellen konnte.

Coric gleicht mit Comeback-Sieg gegen Auger-Aliassime aus

Somit hatte Felix Auger-Aliassime die Chance, mit einem Einzel-Erfolg gegen den Kroaten Borna Coric den Sack zuzumachen, wonach es zu Beginn auch aussah. In dominierender Art und Weise bestimmte der Kanadier den ersten Durchgang und überließ dabei seinem Gegner keinen Spielgewinn.

Auch im zweiten Akt startete der Weltranglisten-29. gleich mit einem Break und transportierte dieses zu einer 4:2-Führung. Im weiteren Verlauf fand der 28-jährige Coric immer besser zu seinem intensiven Spiel und schaffte in einem Marathon-Spiel das Re-Break. Mit dem Momentum im Rücken ließ die Nr. 90 im ATP-Ranking zwei weitere Spielgewinne zum Satzausgleich folgen.

Im Entscheidungssatz blieb der Cincinnati-Champion aus dem Jahr 2022 weiter auf dem Gaspedal und erspielte sich einen scheinbar komfortablen 5:2-Vorsprung. Der 24-jährige Auger-Aliassime fand noch einmal in das Match zurück und konnte mit zwei Spielgewinnen in Folge noch einmal verkürzen, musste aber seinen Aufschlag noch einmal entscheidend abgeben. Beim zweiten Matchball seines Gegners setzte der Kanadier eine Vorhand seitlich ins Aus und besiegelte damit den 0:6, 6:4, 6:4-Erfolg von Coric nach 2:19 Stunden Spielzeit, der den Ausgleich für Kroatien bedeutete.

Kanada im Mixed souverän

Während Kanada im Mixed-Doppel auf die Einzel-Protagonisten Fernandez/Auger-Aliassime setzte, ging Kroatien mit dem Doppel-Spezialisten Ivan Dodig und der jungen Lucija Ciric Bagaric ins Rennen. Nach ausgeglichenem Beginn ohne Break-Möglichkeiten verwertete das kanadische Duo die erste Chance zum 5:3 und servierte anschließend den ersten Durchgang aus. Im siebten Spiel des zweiten Akts schafften Fernandez/Auger-Aliassime das entscheidende Break und siegten nach 66 Minuten mit 6:3, 6:4 zum Gesamterfolg für Kanada.

Am morgigen Sonntag trifft die kanadische Auswahl in ihrem zweiten Gruppenspiel in der Gruppe A in der RAC Arena in Perth auf die USA mit Coco Gauff und Taylor Fritz.

