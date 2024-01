United Cup live: Angelique Kerber vs. Carolina Garcia im Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft im zweiten Gruppenspiel beim United Cup in Sydney auf Carolina Garcia. Das Match gibt es live ab 09:00 Uhr MEZ im Livestream bei TennisTV.com und in unserem Matchtracker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 12:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images In ihrem zweiten Einzel seit ihrem Comeback trifft Angelique Kerber auf Carolina Garcia.

Nach dem 2:1-Auftakterfolg gegen Italien hat es die deutsche Mannschaft selbst in der Hand, mit einem Sieg gegen Frankreich den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale beim United Cup zu sichern. Mit dem Erfolg von Alexander Zverev gegen Adrian Mannarino kann Angelique Kerber gegen Caroline Garcia bereits den Sack zumachen. Bislang standen sich die 35-jährige Kerber und die Weltranglisten-20. aus Frankreich neunmal gegenüber, wovon die Kielerin insgesamt sechs Partien für sich entscheiden konnte. Das letzte Duell in Dubai im Frühjahr 2021 ging an die 30-jährige Garcia.

Kerber vs. Garcia - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Caroline Garcia gibt es live ab 09:00 Uhr MEZ im Livestream bei TennisTV.com.