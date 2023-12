United Cup 2024: Spieler, Gruppen, Auslosung, Spielplan, Preisgeld, TV, Livestream

Ab dem 29. Dezember geht das neue Tennisjahr mit dem United Cup los - zum zweiten Mal. Wir haben alle Infos zum Team-Event für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 12:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Angelique Kerber und Alexander Zverev werden am 30. Dezember 2023 gemeinsam in Sydney einlaufen

Wer ist dabei?

Insgesamt 18 Teams spielen beim United Cup in Perth und Sydney. Das Event hat den nur kurzlebigen und nicht sonderlich prominenten ATP Cup abgelöst - dieser wiederum war der Nachfolger des Hopman Cups.

Beim United Cup spielen Herren und Damen gemeinsam um den Sieg. Er beginnt am 29. Dezember 2023, das Finale steigt am 7. Januar 2024.

Sechs Gruppen gibt es: Gruppe A (Polen, Spanien, Brasilien), Gruppe C (USA, Großbritannien, Australien) und Gruppe E (Tschechien, China, Serbien) spielen ihre Gruppenspiele in Perth; Gruppe B (Griechenland, Kanada, Chile), Gruppe D (Frankreich, Italien, Deutschland) und Gruppe F (Kroatien, Niederlande, Norwegen) in Sydney.

Wie ist der Spielplan?

Los geht's am 29. Dezember um 10 Uhr Ortszeit in Perth (3 Uhr MEZ) mit der Begegnung zwischen Spanien und Brasilien.

Deutschland steigt am 30. Dezember ab 17.30 Uhr Ortszeit in Sydney (7.30 Uhr MEZ) gegen Italien ein.

Österreich und die Schweiz sind nicht dabei.

In Perth wird man dabei in der Halle spielen, in Sydney draußen (beides auf Hartplatz).

Zum gesamten Schedule kommt ihr hier!

Wie ist das Format?

In jedem Team sind drei Frauen und drei Herren nominiert. Eine Begegnung wird mit einem Herrenmatch, einem Damenmatch und einem Mixed gespielt. Dabei spielt jedes Team der Gruppe gegeneinander. Die Gruppenersten kommen weiter ins Viertelfinale, dazu die beiden besten Gruppenzweiten jeder Stadt.

Ab dem Halbfinale wird ausschließlich in Sydney gespielt.

9 Spieler aus den Top 20 bei den Herren sind gemeldet, außerdem 5 Spielerinnen der Top 10 bei den Damen! Unter anderem sind das Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Casper Ruud, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Maria Sakkari und Marketa Vondrousova.

Wer spielt für Deutschland?

Für Deutschland sind neben Alexander Zverev auch Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund, Maximilian Marterer und Doppelspezialist Kai Wehnelt gemeldet.

Alle Teammitglieder seht ihr hier!

Wie viel Preisgeld gibt es?

Die Top-Ten-Spieler erhalten alleine 200.000 US-Dollar Antrittsgeld! Insgesamt werden mehr als 10 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Wer überträgt den United Cup im TV und Livestream?

Der United Cup wird ausschließlich beim Streamingdienstleister TennisTV zu sehen sein.

Wer ist Titelverteidiger?

Die Premiere im vergangenen Jahr hat die USA gewonnen, dank eines 4:0-Finalsiegs über Italien. Im Gegensatz zur diesjährigen Auflage wurden noch zwei Herren- und zwei Damen-Einzel und ein Mixed gespielt.