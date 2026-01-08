United Cup und Brisbane: Diese Belgier!

In den letzten Jahren hing der Erfolg der belgischen Männer größtenteils an David Goffin. In jüngerer Vergangenheit spielen Zizou Bergs und Raphael Collignon aber groß auf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 17:14 Uhr

© Getty Images Zizou Bergs hat beim United Cup bislang alle Matches gewonnen

Als das belgische Davis-Cup-Team im Herbst 2025 nach Australien gereist ist, da waren die Hoffnungen auf einen Einzug in das Finalturnier in Bologna eher gering. Aber Zizou Bergs und Raphael Collignon kamen mit einem 3:2-Sieg i Gepäck zurück nach Europa. Und gewannen in den Final Eight dann auch noch gegen Frankreich.

Sogar ein Finaleinzug war nicht unrealistisch, allerdings musste sch Bergs, der seit mehreren Monaten vom deutschen Coach Jan de Witt betreut wird, Flavio Cobolli in einem echten Thriller geschlagen geben.

Und das neue Jahr? Fängt für die belgischen Männer gleich wieder prächtig an. Bergs schaffte am heutigen Donnerstag an der Seite von Elise Mertens ja den Einzug in die Vorschlussrunde beim United Cup, der Erfolg gegen Jakub Mensik war bereits der dritte für Bergs im laufenden Wettbewerb.

Bergs nun gegen Wawrinka

Davor hatte die belgische Nummer eins auch schon Felix Auger-Aliassime besiegt. Und das mit 6:4 und 6.2 nicht einmal knapp.

Collignon schlägt derweil in Brisbane auf, wo er unter den letzten acht Spielern angekommen ist. Im Achtelfinale gab es ein 7:6 (1) und 6:3 gegen Grigor Dimitrov, der zwar noch längst nicht wieder voll fit ist - Brisbane liegt dem Bulgaren aber ansonsten eigentlich immer prächtig. Nicht vergessen: Raphael Collignon musste sich seinen Platz im Hauptfeld erst über die Qualifikation erkämpfen.

Und Zizou Bergs? Dem steht nun ein Treffen mit der Schweiz und also Stan Wawrinka ins Haus. Bislang gab es zwischen den beiden nur eine Partie, die konnte sich Wawrinka 2023 in Marseille in drei Sätzen holen. Aktuell ist aber wohl eher der Belgier vorne zu sehen.

