United Cup: USA auf Jahre unschlagbar?

Bei der dritten Ausgabe des United Cups holte das US-Team bereits den zweiten Titel. Eine Dominanz in einem jungen Wettbewerb, die in den nächsten Jahren ausgebaut werden könnte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 09:28 Uhr

© Getty Images Die USA um Coco Gauff und Taylor Fritz feiern den Titel beim United Cup 2025.

Taylor Fritz hielt dem großen Druck am Ende Stand. Auch der Satzausgleich von Hubert Hurkacz, den Fritz mit einem schwachen Aufschlagspiel selbst besiegelte, brachte den aktuell besten Spieler der USA nicht mehr zu Fall. Mit seinem Dreisatzsieg stellte der Weltranglistenvierte nach dem Matcherfolg von Coco Gauff gegen Iga Swiatek auf einen Gesamtstand 2:0, sodass ein entscheidendes Mixed nicht mehr notwendig war.

Es ist der zweite Titel des US-Teams nachdem auch die Premierenausgabe des Wettbewerbs 2022 an die Nordamerikaner ging. Damit zementiert die USA eine Vormachtstellung beim gemischten Teamvent. Und diese könnte in den nächsten Jahren ausgebaut werden, wenn man auf die zahlenmäßige Bandbreite der US-Profis in der Spitze der Weltranglisten schaut.

USA in der Spitze gut vertreten

Alleine drei Spielerinnen mit US-Staatsbürgerschaft sind mit Coco Gauff, Jessica Pegula und Emma Navarro in den Top10 platziert. Auch Danielle Collins, die als Ersatzspielerin beim United Cup dabei war, ist von einer Platzierung unter den besten zehn Spielerinnen nicht weit entfernt. Bei den Männern ist aktuell Taylor Fritz mit einem einstelligen Ranking unterwegs. Mit Tommy Paul, Frances Tiafoe, Ben Shelton und Sebastian Korda sind zwischen Platz 12 und 22 vier weitere Akteure weit oben im Ranking unterwegs.

Es ist damit also sehr wahrscheinlich, dass die USA auch in den nächsten Jahren stets mit Spielern in guter Form zum Jahresauftakt beim United Cup antreten kann. Der dritte Titel in Down Under dürfte also nicht allzu viele Jahre entfernt sein.