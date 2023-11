Unter den Jungen ist Arthur Fils der beste Athlet

Arthur Fils hat sich im Rahmen der NextGen Finals in Jeddah bei einem Athletik-Wettbewerb ausgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2023, 08:46 Uhr

© Getty Images Arthur Fils besticht mit seiner Dynamik

In der National Football League hat es sich in den letzten Jahren eingebürgert, dass sich jene Aspiranten, die auf einen Platz in der besten Football-Liga der Welt hoffen, im Rahmen der sogenannten „Combine“ den Scouts der jeweiligen Teams vorstellen. Da wird dann gerannt, gesprungen, geworfen - böse Zungen sprechen von einer Fleischbeschau. Andererseits geht es ja auch um hoch dotierte Verträge für junge Sportler, die gerade noch im College auf sich aufmerksam gemacht haben.

Vor Beginn der NextGen Finals in Jeddah durften sich sieben der acht Teilnehmer (Hamad Medjedovic ist erst auf den letzten Drücker angereist) nun auch in einer Art Combine messen.

Die Crew um Arthur Fils, Luca van Assche, Dominic Stricker und Co. durften also ebenfalls sprinten (satte zehn Meter weit), in die Höhe springen, einen Reaktionstest mit kombinierten Sprint hinlegen, den handelsüblichen Sternelauf auf dem Court absolvieren, der im Grunde bei keinem Tennistraining fehlen darf. Und was soll man sagen? Arthur Fils, den man sich sehr gut auch als Zehnkämpfer vorstellen kann, hat seine Mitstreiter ziemlich souverän in Schach gehalten.

Und zwar quer durch alle Aufgaben. Fils sprang mit 51 cm aus dem Stand am höchsten, gefolgt von Flavio Cobolli (50) und Abdullah Shelbayh (45). Im Sprint hatte der Franzose mit 1,72 Sekunden die Nase vor Shelbayh (1,75) und Luca Nardi (1,76) vorne. Uns so weiter …

Die gute Nachricht für Arthur Fils ist darüber hinaus: Er trifft auch die Kugel ganz gut. Und steht nach Siegen gegen Nardi und Cobolli bereits im Halbfinale.