US Open 2020: Auslosung, Spielplan, TV-Übertragung, Livestream

Die US Open 2020 finden vom 31. August bis zum 13. September im Billie Jean Tennis Center in New York (USA) statt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2020, 10:22 Uhr

Wann geht es los?

Gespielt wird ab Montag, 31. August, jeweils ab elf Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ). Das Finale der Frauen ist für Samstag, 12. September 2020, angesetzt, die Männer folgen einen Tag später.

Wo gibt es die US Open 2020 im TV und Livestream?

Eurosport überträgt alle Matches live im TV und im Eurosport Player. Für die österreichischen Tennisfans hat sich ServusTV die Rechte an den Partien von Dominic Thiem gesichert. Dazu kommt in der zweiten Woche jeweils ein Top-Match des Tages.

Wer sind die Favoriten?

Nach seinen Vorstellungen beim von Cincinnati nach New York City verlegten ATP-Masters-1000-Turnier muss bei den Männern der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic umso mehr als der ganz große Favorit auf den Titel in New York City gelten. Zumal mit Rafael Nadal und Roger Federer zwei seiner größten Konkurrenten aus verschiedenen Gründen nicht in New York antreten. Als erste Herausforderer gelten Dominic Thiem, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas, vielleicht auch Alexander Zverev. Ebenfalls Chancen darf sich Milos Raonic ausrechnen, der in der Woche nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu überzeugen wusste.

Die Gemengelage bei den Frauen ist eher unübersichtlich. Mit Ashleigh Barty und Simona Halep fehlen die beiden Führenden der Weltrangliste, Titelverteidigerin Bianca Andreescu muss verletzungsbedingt auf einen Start verzichten, mit Elina Svitolina und Belinda Bencic haben zudem zwei Halbfinalistinnen des vergangenen Jahres abgesagt. Als Nummer eins geht Karolina Pliskova ins Turnier, es folgt Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin. Große Chancen werden aber vor allem Naomi Osaka eingeräumt. Und Serena Williams ist nie zu unterschätzen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Gemäß der Setzliste sollten sich folgende Viertelfinali ergeben.

Bei den Frauen:

Karolina Pliskova (CZE/1) Petra Martic (CRO/8) Naomi Osaka (JPN/4) Petra Kvitova (CZE/6) Serena Williams (USA/3) Madison Keys (USA/7) Sofia Kenin (USA/2) Aryna Sabalenka (BLR/5)

Bei den Männern:

Novak Djokovic (SRB/1) David Goffin (BEL/7) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Alexander Zverev (GER/5) Daniil Medvedev (RUS/3) Matteo Berrettini (ITA/6) Dominic Thiem (AUT/2) Roberto Bautista Agut (ESP/8)

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

1. Runde 61.000.- US Dollar 2. Runde 100.000.- US Dollar 3. Runde 163.000.- US Dollar Achtelfinale 250.000.- US Dollar Viertelfinale 425.000.- US Dollar Halbfinale 800.000.- US Dollar Finale 1.500.000.- US Dollar Sieg 3.000.000.- US Dollar

Wer hat seit 2010 den Titel geholt?

Bei den Frauen:

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2019 Bianca Andreescu (CAN) Serena Williams (USA) 6:3, 7:5 2018 Naomi Osaka (JPN) Serena Williams (USA) 6:2, 6:4 2017 Sloane Stephens (USA) Madison Keys (USA) 6:3, 6:0 2016 Angelique Kerber (GER) Karolina Pliskova (CZE) 6:3, 4:6, 6:4 2015 Flavia Pennetta (ITA) Roberta Vinci (ITA) 7:6 (4), 6:2 2014 Serena Williams (USA) Caroline Wozniacki (DEN) 6:3, 6:3 2013 Serena Williams (USA) Viktoria Azarenka (BLR) 7:5, 6:7 (6), 6:1 2012 Serena Williams (USA) Viktoria Azarenka (BLR) 6:2, 2:6, 7:5 2011 Samantha Stosur (AUS) Serena Williams (USA) 6:2, 6:3 2010 Kim Clijsters (BEL) Vera Zvonareva (RUS) 6:2, 6:1

Bei den Männern: