US Open 2021: Aryna Sabalenka schlägt Doppel-Partnerin

Mit Aryna Sabalenka ist die nach dem Ausscheiden von Ashleigh Barty am höchsten gereihte verbliebene Spielerin bei den US Open 2021 in das Viertelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 03:38 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht bei den US Open 2021 im Viertelfinale

2019 haben Aryna Sabalenka und Elise Mertens gemeinsam den Doppel-Titel in New York City geholt, Anfang des Jahres schlug die belarussich-belgische Kombination auch bei den Australian Open zu. Zuletzt standen die beiden in Montreál auf derselben Seite des Netzes auf einem Turnierplatz, für die US Open hat sich Sabalenka auf das Einzel konzentriert. Mertens dagegen spielt mit Su-Wei Hsieh, und das an Position eins gesetzt. Im Doppel ist für Mertens noch alles möglich, im Einzel hat nur noch Aryna Sabalenka die Chance auf den ganz großen Titel bei den US Open. Denn die Nummer zwei des letzten Majors des Jahres zeigte sich im Treffen mit ihrer Lieblingspartnerin vor allem im zweiten Satz gnadenlos. Sabalenka zog mit einem 6:4 und 6:1 in das Viertelfinale ein.

Dort trifft sie entweder auf die aktuelle French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova oder jene aus dem Jahr 2016, Garbine Muguruza.

Das zweite Viertelfinale in der unteren Tableau-Hälfte bestreiten Elina Svitolina und Leylah Fernandez. Während der Sieg von Svitolina gegen Simona Halep nur in seiner Deutlichkeit überraschend kam, war mit dem nächsten Coup von Fernandez ebensowenig zu rechnen wie mit jenem zwei Tage zuvor gegen Naomi Osaka.

Fernandez lag auch gegen Angelique Kerber mit Satz und Break zurück, wie schon gegen Titelverteidigerin Osaka zog die Kanadierin einen Tag vor ihrem 19. Geburtstag den Kopf noch einmal aus der Schlinge. Gegen Svitolina geht Fernandez dennoch als Außenseiterin ins Rennen.

