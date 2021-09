US Open 2021: Ashleigh Barty und Belinda Bencic spazieren in Runde drei

Ashleigh Barty und Belinda Bencic stehen nach klaren Zweisatzerfolgen in der dritten Runde der US Open. Ausgeschieden ist hingegen Paula Badosa.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 19:50 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty steht locker in der dritten Runde der US Open

Ashleigh Barty präsentiert sich weiterhin in toller Verfassung: Die Weltranglistenerste schlug Clara Tauson in der zweiten Runde mit 6:1 und 7:5 und steht somit souverän in der Runde der letzten 32. In dieser bekommt sie es mit Shelby Rogers oder Sorana Cirstea zu tun.

Nicht minder beeindruckend gestaltete Belinda Bencic ihren Zweitrundenauftritt: Die Olympiasiegerin setzte sich gegen Martina Trevisan mit 6:3 und 6:1 durch. Maria Sakkari hatte beim 6:4 und 6:2-Erfolg über Katerina Siniakova ebenfalls kaum Probleme.

Gleiches gilt auch für Anett Kontaveit (6:4 und 6:1 gegen Jil Teichmann) sowie Sara Sorribes Tormo (6:1 und 6:3 gegen Su-Wei Hsieh). Die Spanierin trifft nun auf Youngster Emma Raducanu, die Shuai Zhang mit 6:2 und 6:4 aus dem Turnier nahm.

Eine Überraschung gab es hingegen auf Court 4: Die an Position 24 gesetzte Paula Badosa unterlag der Weltranglisten-82. Varvara Gracheva mit 4:6 und 4:6.

