US Open 2021: Ashleigh Barty und Karolina Pliskova im Gleichschritt in Runde zwei

Die beiden Favoritinnen in der oberen Tableau-Hälfte der US Open 2021, Ashleigh Barty und Karolina Pliskova, haben ohne große Probleme den Einzug in die zweite Runde geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 21:55 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty ist stark in die US Open 2021 gestartet

Alleine die Technik und ein spätes Break spielten Ashleigh Barty bei ihrem ersten Auftritt im Arthur Ashe Stadium im Rahmen der US Open 2021 kurz einen Streich: Das elektronische Liniensystem machte zu Beginn des zweiten Satzes im Match von Barty gegen Vera Zvonareva kurz schlapp, die Weltranglisten-Erste wiederum konnte beim Stand von 5:4 nicht ausservieren, gewann nach Abwehr eines Satzballes mit 6:1 und 7:6 (7). Barty antwortete damit gewissermaßen auf die sehr starke Vorstellung von Naomi Osaka, die in der ersten Night Session des Turniers gegen Marie Bouzkova glatt gewonnen hatte.

Karolina Pliskova, die in diesem Jahr im Endspiel von Wimbledon gegen Barty verloren hatte, startete ebenfalls mit einem überzeugenden Sieg in das letzte Major des Jahres. Pliskova schlug Cathy McNally mit 6:3 und 6:4 und trifft auch in Runde zwei auf eine US-Amerikanerin, nämlich auf Amanda Anisimova.

Olympiasiegerin Belinda Bencic ließ ebenfalls wenig anbrennen. Die Schweizerin kontrollierte die Partie gegen die Niederländerin Arantxa Rus fast nach Belieben, gewann mit 6:4 und 6:4. Ein Erfolgserlebnis feierte auch Emma Raducanu: Die Überraschungsfrau des Wimbledon-Turniers 2021 besiegte Stefanie Vögele, die erst durch die Absage von Jennifer Brady in das 128er-Raster gerutscht war.

