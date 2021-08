US Open 2021 Auslosung: Barty eröffnet gegen Zvonareva, Kerber trifft auf Yastremska

Turnierfavoritin Ashleigh Barty hat zum Auftakt der US Open 2021 Vera Zvonareva als Gegnerin zugelost bekommen. Angelique Kerber, 2016 Siegerin in New York, startet gegen Dayana Yastremska.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 18:38 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty möchte erstmals die US Open gewinnen, Naomi Osaka und Angie Kerber waren schon so frei

Ashleigh Barty hat bei den US Open 2021 eine lösbare Aufgabe zugelost bekommen: Die Weltranglisten-Erste spielt gegen Vera Zvonareva aus Russland, könnte in Runde drei auf Veronika Kudermetova treffen und stünde im Viertelfinale nach der Papierform Iga Swiatek, der French-Open-Siegerin von 2020, gegenüber. Ebenfalls in der oberen Hälfte wurden Karolina Pliskova und Bianca Andreescu platziert.

Titelverteidigerin Naomi Osaka muss gegen Marie Bouzkova ran, die Nummer zwei des Turniers, Aryna Sabalenka, spielt gegen die Serbin Nina Stojanovic. Besondere Brisanz birgt das Duell zwischen Simona Halep ud Montreal-Siegerin Camila Giorgi. Sowie die Neuauflage des Endspiels 2017 zwischen Sloane Stephens und Madison Keys.

Aus deutscher Sicht hat Angelique Kerber mit Dayana Yastremska eine knifflige Aufgabe erwischt. Andrea Petkovic spielt zum Auftakt gegen Irina Camelia Begu.

So sehen die potenziellen Viertelfinali aus:

Ashleigh Barty (AUS/1) Iga Swiatek (POL/7) Karolina Pliskova (CZE/4) Bianca Andreescu (KAN/6) Naomi Osaka (JPN/3) Elina Svitolina (UKR/5) Aryna Sabalenka (BEL/2) Barbora Krejcikova (CZE/8)

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den US Open