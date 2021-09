US Open 2021: Belinda Bencic nach Sieg gegen Iga Swiatek im Viertelfinale

Belinda Bencic hat bei den US Open 2021 das Viertelfinale erreicht. Die Schweizerin gewann gegen Iga Swiatek mit 7:6 (12) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 19:20 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic steht in New York im Viertelfinale

Der Start von Belinda Bencic im ersten Match des Tages im Louis Armstrong Stadium geriet nah an eine Machtdemonstration. In den ersten beiden Spielen dominierte die Olympiasiegerin aus der Schweiz ihre Gegnerin Iga Swiatek nach Belieben, hatte beim Stand von 2:0 drei Chancen auf ein zweites Break. Und verlor dann doch etwas den roten Faden. Swiatek andererseits musste um fast jedes ihrer Aufschlagspiele kämpfen, blieb aber an Bencic dran. Und schaffte im letzten Moment doch noch den Ausgleich zum 5:5.

Das bald folgende Tiebreak hatte mit 26 ausgespielten Punkten beinahe epische Dimensionen, Swiatek den Satzgewinn mehrmals auf dem Schläger. Die Führung holte sich aber Bencic, die auch im zweiten Durchgang ein frühes Break schaffte. Das sie dann auch einigermaßen sicher über die Distanz brachte.

Die Aussichten von Bencic, das Halbfinale zu erreichen, stehen nun sehr gut. Denn ihre Viertelfinal-Gegnerin wird im Duell zwischen Shelby Rogers und Emma Raducanu ermittelt. Gegen beide Bencic als Favoritin ins Rennen.

