US Open 2021 - Finale live: Leylah Fernandez vs Emma Raducanu im TV, Livestream und Liveticker

Das Sensationsfinale der US Open 2021 steht an: Leylah Fernandez (WTA-Nr. 73) trifft auf Emma Raducanu (WTA-Nr. 150) - ab 22 Uhr live im TV auf Eurosport, im Livestream via Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2021, 15:22 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez, Emma Raducanu

Man kommt ja aus den Statistiken nicht mehr raus. Sicher ist: Wer im Vorfeld der US Open 2021 auf ein Finale zwischen Leylah Fernandez und Emma Raducanu getippt hätte, der wäre ein reicher Mensch.

Die Kanadierin Leylah Fernandez ist die eine Überraschung: Sie ist als Nummer 73 der Welt ins Hauptfeld gelangt - und hat dort direkt drei Top-5-Spielerinnen nach Hause geschickt: Zunächst Naomi Osaka (3.) in der dritten Runde, dann Elina Svitolina (5.) im Viertelfinale. Und im Halbfinale Aryna Sabalenka (2.). Ach ja: Und zwischendurch auch noch Angelique Kerber, die Siegerin aus 2016, und seit dem Sommer wieder in starker Form.

Raducanu mit Rekord: Als Qualifikantin ins Finale

Mindestens ebenso beeindruckend der Lauf der Britin Emma Raducanu: Sie hat drei Spiele mehr absolvieren müssen, musste erst durch die Qualifikation - und rauschte dann durchs Hauptfeld: Nur 27 (!) Spiele gab sie hier ab, sie verlor keinen Satz, im Gegenteil - keiner ging knapper aus als 6:4. Raducanu ist die erste Qualifikantin überhaupt, die es jemals in ein Grand-Slam-Turnier-Finale geschafft hat.

Das Verrückte: Obwohl sie drei Spiele mehr durchziehen musste, stand Raducanu mit 11 Stunden und 34 Minuten kürzer auf dem Platz als Leylah Fernandez mit 12 Stunden und 45 Minuten.

Fernandez (19 Jahre) gegen Raducanu (18 Jahre) ist zudem das erste Teenager-Finale bei den US Open seit dem Duell zwischen Martina Hingis und Serena Williams in 1999. Fernandez und Raducanu waren damals noch gar nicht auf der Welt...

Gab es schon mal ein Duell zwischen Fernandez und Raducanu?

Einmal sind Fernandez und Raducano bereits aufeinander getroffen, 2018 beim Juniorennen-Turnier in Wimbledon. Hier gewann Raducanu mit 6:2 und 6:4

Wann kommt Fernandez gegen Raducanu?

Das Frauen-Finale zwischen Leylah Fernandez und Emma Raducanu startet um 22 Uhr MESZ. Im Free-TV überträgt Eurosport, via Livetream seid ihr im Eurosport Player dabei - und im Liveticker bei uns!