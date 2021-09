US Open 2021: Halbfinale! Raducanu schlägt auch Bencic

Emma Raducanu ist sensationell in das Halbfinale bei den US Open 2021 eingezogen. Die britische Qualifikantin gewann gegen Belinda Bencic mit 6:3 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 19:38 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu am Mittwoch in New York

Nach Leylah Fernandez hat mit Emma Raducanu eine zweite Überraschungsfrau den Einzug in das Halbfinale der US Open geschafft. Raducanu, die über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen war, besiegte Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 6:3 und 6:4.

Es hatte nicht gut begonnen für Raducanu im ersten Match des Tages im Arthur Ashe Stadium: Bencic legte ein frühes Break vor, führte schnell mit 3:1. Dann kam die 18-jährige Britin besser in Schwung, bei Bencic schlichen sich mehr und mehr Fehler ein. Raducano gewann fünf Spiele in Folge. Und den ersten Satz. Das Publikum goutierte die Führung von Raducanu, schließlich war diese als Außenseiterin in die Partie gegangen.

Pliskova am Abend gegen Sakkari

Im zweiten Akt gelang der Teenagerin das Break zum 3:2, eine weitere Chance zum 5:2 wehrte Bencic indes ab. Die Schweizerin änderte kurzfristig ihre Taktik, tauchte nun öfter am Netz auf. Letztlich setzte sich Raducanu aber nach einer Spielzeit von 82 Minuten durch. Sie verwertete ihren ersten Matchball, nachdem Bencic sich zuvor noch ein 0:30 erspielt hatte.

Im Halbfinale geht´s entweder gegen Maria Sakkari oder Karolina Pliskova.´Die Griechin und die Finalistin von 2016 bestreiten das erste Match der Night Session am Mittwoch. Die zweite Begegnung der Vorschlussrunde steht schon fest: Leylah Fernandez wird dabei auf die Nummer zwei des Turniers, Aryna Sabalenka, treffen.

Hier das Einzel-Tableau in New York