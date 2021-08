US Open 2021: Halep besteht Härtetest, auch Muguruza weiter

Simona Halep hat die wohl schwierigste Erstrunden-Aufgabe bei den US Open 2021 gemeistert. Die Rumänin besiegte Camila Giorgi in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 23:00 Uhr

© Getty Images Simona Halep war mit sich nicht rundum zufrieden

Simona Halep schimpfte und stampfte auf dem Grandstand wie in ihrer besten Zeit. Zweimal schlug die Rumänin gegen Montreal-Siegerin Camila Giorgi zum Matchgewinn auf, zweimal schaffte die Italienerin das Comeback. Im Tiebreak leistete sich Giorgi dann aber zu viele Fehler. Halep zog mit einem 6:4 und 7:6 (3) in die zweite Runde ein. Sehr zum Wohlgefallen der Zuschauer. Wie fast überall in der Tenniswelt genießt die in letzter Zeit von Verletzungen geplagte Rumänin auch in New York City großen Rückhalt durch die Fans. Halep spielt nun gegen Kristina Kucova.

Im zweiten Auftaktschlager der US Open musste sich Garbine Muguruza gegen Donna Vekic vor allem zu Beginn ordentlich strecken. Die Spanierin, die in ihrer Karriere schon die French Open und Wimbledon gewonnen hat, holte sich den ersten Satz mit 7:6 (4). Ein frühes Break in Durchgang zwei schien den Weg zu einem glatten Sieg für Muguruza zu ebnen, Vekic aber kam noch einmal zurück, schaffte den Ausgleich zum 5:5. Auch der zweite Satz musste im Tiebreak entschieden werden. Und wieder hatte Muguruza das bessere Ende für sich, diesmal mit 7:5. Muguruza wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Irina Camelia Begu und Andrea Petkovic.

Besonders spannend verlief die Wiederauflage des Endspiels von 2017: Wie schon vor vier Jahren setzte sich am Ende Sloane Stephens gegen Madison Keys durch. Stephens gewann mit 6:3, 1:6 und 7:6 (7). In Runde zwei könnte gleich der nächste US-amerikanische Schlager warten: Dann nämlich, wenn sich Cori Gauff gegen Magda Linette durchsetzen sollte.

