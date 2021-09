US Open 2021: Halep und Muguruza bestehen erste Härtetests

Simona Halep und Garbine Muguruza sind nach jeweils harten Partien in das Achtelfinale der US Open 2021 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2021, 20:53 Uhr

© Getty Images Simona Halep kommt immer mehr in Schwung

Simona Halep kommt bei den US Open 2021 immer besser in Schwung. Zwar musste sich die Rumänin im dritten Satz ihres Matches gegen Elena Rybakina an der Schulter kurz behandeln lassen, am Ende stand aber ein 7:6 (11), 4:6 und 6:3 zugunsten der zweimaligen Major-Siegerin zu Buche. Natürlich: Rybakina hatte in Satz eins mehrere Chancen, das Pendel zu ihren Gunsten ausschlagen zu lassen. Aber Halep setzte auf ihre bewährte Kampfstärke. Und war in der Schlussphase die bessere Spielerin.

Was umso bemerkenswerter ist, als dass Simona Halep während der letzten Wochen eine Absage an die vorgehende gereiht hatte. Nach ihrem verletzungsbedingten Aus gegen Angelique Kerber in Rom musste sie mehrere Rückschläge hinnehmen. Die nächste Aufgabe wird für Halep nicht einfach: Es geht entweder gegen Elina Svitolina oder Daria Kasatkina.

Muguruza vergibt in Australien Matchbälle gegen Osaka

Im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Champions setzte sich beinahe zeitgleich mit Halep Garbine Muguruza gegen Victoria Azarenka durch. Muguruza hatte das Jahr 2021 stark begonnen, gegen die spätere Siegerin Naomi Osaka bei den Australian Open sogar zwei Matchbälle gehabt, danach ist es nicht mehr rund gelaufen. Azarenka wiederum stand in New York 2020 im Endspiel, aber auch die Weißrussin musste in der jüngeren Vergangenheit Pausen aufgrund kleiner Wehwehchen einlegen.

Muguruza, die in Runde zwei Andrea Petkovic besiegt hatte, gewann im ersten Match des Tages im Arthur Ashe Stadium mit 6:4, 3:6 und 6:2. Und spielt im Achtelfinale gegen Barbora Krejcikova, die Überraschungssiegerin der French Open in diesem Jahr.

