US Open 2021 live: Angelique Kerber vs. Dayana Yastremksa live im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der ersten Runde der US Open 2021 auf Dayana Yastremska. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 12:34 Uhr

© Getty Images Dayana Yastremska fordert Angelique Kerber

Nach ihren starken Leistungen in Wimbledon und zuletzt in Cincinnati darf man Angelique Kerber durchaus zum erweiterten Kreis der Anwärterinnen auf den Turniersieg in New York City zählen. Dayana Yastremska hat nach ihrer Dopingsperre dagegen noch nicht wieder zurück zu alter Form gefunden.

Das einzige Duell ging übrigens an die Ukrainerin: Kerber musste in Adelaide 2020 im zweiten Satz gegen Yastremska aufgeben.

Kerber vs. Yastremska - wo es einen Livestream gibt

Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau bei den Frauen