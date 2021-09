US Open 2021 live: Daniil Medvedev vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime treffen im Halbfinale der US Open (ab 21:00 Uhr mitteleuropäische Zeit) aufeinander. Das Duell gibt es im TV und Livestream bei ServusTV und Eurosport. Hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2021, 13:59 Uhr

Daniil Medvedev trifft im US-Open-Halbfinale auf Felix Auger-Aliassime

Etwas im Schatten des ganz großen Schlager-Halbfinales bei den US Open 2021 treffen am Freitag Felix Auger-Alissime, der das erste Mal in seiner Laufbahn eine Major-Vorschlussrunde erreicht hat, und Daniil Medvedev aufeinander. Für den Russen geht es um den zweiten Finaleinzug in New York City nach 2019.

Zweifelsohne ist der Weltranglistenzweite aus Russland auch der Favorit in diesem Match. Zuletzt enttäuschte Medvedev in Cincinnati zwar etwas, zuvor holte sich der 25-Jährige jedoch in Toronto den Titel. Bei den US Open zeigt der Russe bislang tadelloses Tennis, musste im bisherigen Turnierverlauf nur einen Satz abgeben. Und auch im Head-to-Head mit dem Kanadier hat Medvedev die Nase vorne, das einzige Duell 2018 ging an den 25-Jährigen.

Medvedev gegen Auger-Aliassime - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime könnt ihr ab 21:00 Uhr mitteleuopäischer Zeit live im TV und Stream bei Eurosport und ServusTV verfolgen. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.