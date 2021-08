US Open 2021: Naomi Osaka - "Werde versuchen, mich und meine Erfolge mehr zu feiern"

Kurz vor Beginn der US Open wandte sich Naomi Osaka mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 18:19 Uhr

© Getty Images Kurz vor Beginn der US Open hatte Naomi Osaka eine Botschaft für ihre Follower parat

Die mentale Gesundheit, ja, sie ist auch bei den US Open in New York ein großes Thema. Nicht zuletzt Naomi Osaka hatte bei den French Open mit ihrem Pressekonferenz-Boykott den Stein so richtig ins Rollen gebracht und auch vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres lässt die Japanerin dieses Sujet nach wie vor nicht kalt.

Am Sonntag wandte sich die Weltranglistendritte in den sozialen Medien mit einer Nachricht an ihre Follower, in der sie sich zunächst für die "unvergleichliche Unterstützung" ihrer Liebsten bedankte, aber auch Einblicke in ihre Gefühlswelt gab. "In letzter Zeit habe ich mich gefragt, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle, und mir ist klar geworden, dass einer der Gründe darin liegt, dass ich innerlich denke, ich sei nie gut genug", schrieb Osaka.

"Ich habe mir nie gesagt, dass ich gute Arbeit geleistet habe. Aber ich weiß, dass ich mir ständig sage, dass ich schlecht bin oder es besser machen könnte. Ich weiß, dass mich einige Leute in der Vergangenheit als bescheiden bezeichnet haben, aber wenn ich es mir recht überlege, bin ich wohl wirklich selbstironisch. Jedes Mal, wenn sich eine neue Gelegenheit ergibt, ist mein erster Gedanke: 'Wow, warum ich?"

Osaka kämpft mit Erwartungshaltung

Am Rande der French Open hatte Osaka bekanntgegeben, schon seit längerer Zeit mit Depressionen zu kämpfen. Nach ihrem Rückzug in Paris verzichtete die vierfache Grand-Slam-Siegerin anschließend auf das Event in Wimbledon, auch bei den Olympischen Spielen in Tokio konnte die Lokalmatadorin nicht an ihr altes Leistungsniveau anknüpfen.

Hauptverantwortlich dafür machte Osaka den enormen Druck, den sie verspürte. Schon in absehbarer Zeit wolle die 23-Jährige ihre Herangehensweise an den Tennissport daher ändern: "Ich denke, was ich damit sagen will, ist, dass ich versuchen werde, mich und meine Erfolge mehr zu feiern, und ich denke, das sollten wir alle."

Auftaktduell gegen Bouzkova

"Dein Leben ist dein eigenes, und du solltest dich nicht nach den Maßstäben anderer Leute bewerten. Ich weiß, dass ich mein Herz für alle mir möglichen Dinge hergebe und wenn das für manche nicht gut genug ist, dann tut es mir leid, aber ich kann mich nicht mehr mit diesen Erwartungen belasten."

"Wenn ich sehe, was alles in der Welt passiert, habe ich das Gefühl, dass es ein Sieg ist, wenn ich morgens aufwache", konstatierte Osaka. Ihren ersten sportlichen Erfolg in New York könnte die Japanerin indes gegen Marie Bouzkova im ersten Night-Session-Match der diesjährigen US Open einfahren. Doch schon die gesteigerte Aufmerksamkeit für das Thema "mentale Gesundheit" dürfte sich für Naomi Osaka wie ein Sieg anfühlen.

