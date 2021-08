US Open 2021: Osaka sicher in Runde zwei, Gauff mit Problemen

Titelverteidigerin Naomi Osaka ist nach einem langsamen Start problemlos in die zweite Runde der US Open 2021 eingezogen. Hart zu kämpfen hatten dagegen Cori Gauff und Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 04:42 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat in Runde eins nichts anbrennen lassen

Marie Bouzkova hatte die Aufgabe, die Titelverteidigerin in Runde eins zu fordern. Und bis zum 4:4 im ersten Durchgang machte die Tschechin ihre Sache auch ziemlich gut. Danach allerdings kam Naomi Osaka so richtig ins Rollen, gewann sieben Spiele in Folge. Bouzkova konnte zum 1:5 im zweiten Satz zwar noch einmal anschreiben, der Sieg ging mit 6:4 und 6:1 dennoch an die Favoritin, die auch schon 2018 in New York City erfolgreich war. In Runde zwei geht es für Osaka gegen Olga Danilovic aus Serbien.

Hart zu kämpfen hatte schon am Nachmittag Cori Gauff. Die wahrscheinlich größte Hoffnung der US-amerikanischen Fans lag gegen die starke Polin Magda Linette schon mit einem Satz zurück, drehte das Match aber noch zu ihren Gunsten. Gauff gewann mit 5:7, 6:3 und 6:4 und spielt am Mittwoch gegen Sloane Stephens. Wie anzunehmen ist, dann in der Night Session.

Eben diese bestritt die Nummer zwei des Turniers, Aryna Sabalenka, im Louis Armstrong Stadium. Auch Sabalenka hatte mit Nina Stojanovic alle Hände voll zu tun, zog mit 6:4, 6:7 (4) und 6:0 in die zweite Runde ein. Dort wartet mit Tamara Zidansek eine durchaus fordernde Aufgabe.

