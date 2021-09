US Open 2021: Svitolina nach Sieg gegen Halep erste Viertelfinalistin

Elina Svitolina ist mit einem Erfolg gegen Simona Halep als erste Spielerin in das Viertelfinale der US Open 2021 eingezogen. Die Ukrainerin gewann mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2021, 19:41 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina steht bei den US Open 2021 im Viertelfinale

Wer sagt, dass man in der Woche vor einem Major kein Turnier bestreiten sollte? Bei Elina Svitolina, die am vergangenen Samstag noch schnell den Titel in Chicago abholte, sind jedenfalls keine Ermüdungserscheinungen festzustellen. Die Ukrainerin zeigte gegen Simona Halep eine beeindruckende Offensiv-Leistung, gewann mit 6:3 und 6:3. Nächste Gegnerin könnte Angelique Kerber sein, die am Sonntag gegen Osaka-Bezwingerin Leylah Fernandez als klare Favoritin in die Partie geht.

Halep darf mit dem Turnier durchaus zufrieden sein, auch wenn sie in New York City nach wie vor auf den ersten Triumph warten muss. Die Rumänin war ohne Spielpraxis angereist, hatte in Runde eins die gefährliche Camila Giorgi geschlagen, danach vor allem in Runde drei gegen Elena Rybakina voll überzeugt.

Svitolina, die 2019 bei den US Open die Vorschlussrunde erreicht hat, würde in ein Match-Up gegen Angelique Kerber sicherlich mit einigem Selbstvertrauen gehen. Zwar hat die Deutsche das jüngste Duell in Cincinnati in drei Sätzen gewonnen, insgesamt führt Svitolina in der Bilanz gegen Kerber mit 9:6-Siegen.

