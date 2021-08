US Open 2021, Tag 1: Spotlight auf Coco, Dr. Ivo und zwei Ex-Champions

Heute geht es los mit den US Open 2021 (ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport). Hier findet Ihr die Highlights des Tages.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2021, 23:09 Uhr

© Getty Images Cori Gauff hat zu Beginn gleich eine fordernde Aufgabe

Schlager des Tages: Sloane Stephens vs. Madison Keys (18 Uhr MESZ, Arthur Ashe Stadium)

Ehre, wem diese gebührt. Und wenn die Wiederauflage des Endspiels 2017 der Frauen bei den US Open schon in Runde eins ansteht, dann sollten auch wir hier unser besonderes Augenmerk darauf legen. Allerdings: Der Umstand, dass weder Sloane Stephens noch Madison Keys beim letzten Major dieses Jahres gesetzt sind, spricht Bände über die Leistungen der beiden während der letzten Monate. Stephens, Turnier-Siegerin 2017, geht als leichte Favoritin ins Rennen, sie führt in der direkten Bilanz mit Keys mit 4:2-Siegen.

Upset Alert: Magda Linette vs. Cori Gauff (drittes Match nach 17 Uhr, Louis Armstrong Stadium)

Die größten Hoffnungen der US-Fans ruhen wohl auf Cori Gauff. Die in den vergangenen Tagen auch extrem fleißig im Billie Jean King National Tennis Center trainiert hat - nicht nur auf den größeren Courts, sondern auch auf dem nicht ganz so mondänen Platz 14. Magda Linette dagegen war bis Freitag in Cleveland engagiert, schied dort im Halbfinale gegen Irina Camelia Begu aus. Gauff mag als Nummer 23 der Welt als Favoritin in das Match gehen - Schwächephasen darf sie sich gegen die Polin aber keine leisten.

Veteranen-Watch: Ivo Karlovic vs. Andrey Rublev (zweites Match nach 17 Uhr, Grandstand)

Natürlich: Auch das Duell zwischen Andy Murray und Stefanos Tsitsipas bringt einen ganz großen Routinier zurück auf einen der Showcourts (zweites Match der Day Session im Arthur Ashe). Ivo Karlovic aber hat sich um eine Nuance mehr Aufmerksamkeit verdient. Schließlich musste sich Dr. Ivo durch die Qualifikation kämpfen. Und wurde mit einem Duell mit Andrey Rublev belohnt. Der Russe geht als großer Favorit in die Partie, keine Frage. Gegen die großen Aufschläger auf der Tour, wie Karlovic immer noch einer ist, tut sich Rublev traditionell aber immer schwer.

Geheimes Top-Spiel des Tages: Cameron Norrie vs. Carlos Alcaraz (viertes Match auf Court 10)

Norrie, wer hätte das vor Beginn der Saison 2021 gedacht, ist ein ernsthafter Kandidat für einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Alcaraz wiederum hat in dieser Saison in Umag sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewonnen, vergangene Woche in Winston Salem war im Halbfinale Schluss. Norrie ist der Favorit - aber Alcaraz wird den Briten hart arbeiten lassen.

Die deutsche Brille: Kerber, Kohlschreiber, Koepfer, Gojowczyk, Petkovic im Einsatz

Angelique Kerber, Siegerin in New York 2016, hat mit ihren starken Auftritten in Wimbledon und Cincinnati Lust auf mehr gemacht. Die erste Aufgabe gegen Dayana Yastremska (zweites Match auf Court 17 nach 17 Uhr) könnte aber schon ziemlich fordernd werden. Peter Gojowczyk, wie Ivo Karlovic über die Qualifikation in das 128er-Raster gekommen, eröffnet gegen Ugo Humbert den Court 9. Philipp Kohlschreiber muss gegen Marin Cilic auf dem 11er ran (zweites Match nach 17 Uhr). Dominik Koepfer gegen Quentin Halys ebendort zwei Matches später. Andrea Petkovic bekommt es mit Irina Camelia Begu zu tun (Court 12, drittes Match).

Hier der Spielplan für den ersten Tag der US Open 2021