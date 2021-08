US Open 2021, Tag 2: Spotlight auf Emma, Sascha und einen Instinktspieler

Weiter geht es mit den US Open 2021 (ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport). Hier findet Ihr die Highlights des Tages.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2021, 09:37 Uhr

© Getty Images Kann Emma Raducanu auch in New York reüssieren?

Schlager des Tages: Alexander Zverev vs. Sam Querrey (18 Uhr MESZ, Arthur Ashe Stadium)

Der Olympiasieger eröffnet seine US Open gegen einen Gegner, der in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr viel gerissen hat. Der aber an einem guten Service-Tag immer noch sehr lästig sein kann. Die schlechte Nachricht für Querrey: Alexander Zverev muss nicht einmal einen guten Service-Tag haben - und ist dennoch noch lästiger. Mit der Favoritenrolle kann der Sieger von Cincinnati mithin gut leben. Zverev sieht diese eher als Auszeichnung denn als Belastung.

Kein Upset Alert: Emma Raducanu vs. Stefanie Vögele

Schön wäre es gewesen, hätte Emma Raducanu nach ihrem grandiosen Run in Wimbledon die Chance erhalten, am zweiten Tag der US Open 2021 im Louis Armstrong Stadium gegen die Vorjahres-Halbfinalistin Jennifer Brady antreten zu dürfen. Alleine: Brady musste aufgrund einer Verletzung zurückziehen (ebenso wie Johanna Konta und Jo-Wilfried Tsonga). Raducanu trifft damit auf die Lucky Loserin Stefanie Vögele aus der Schweiz. Hat auch as.

Veteranen-Watch: Andreas Seppi vs. Marton Fucsovics (zweites Match nach 17 Uhr auf Court 8)

Nicht jeder Veteran auf der Tour hat schon vier Lebensjahrzehnte hinter sich gebracht. Andreas Seppi aber hält bei mittlerweile 37Jahren, das muss reichen. Vor allem im Vergleich zu seinen Landsleuten Jannik Sinner und Lorenzo Musetti. Und auch Matteo Berrettini ist im Grunde noch ein Jungspund. Im Gegensatz zu letzterem geht Seppi bei den US Open aber wohl in alle Partien als Außenseiter. So auch in das Match gegen Marton Fucsovics.

Geheimes Top-Spiel des Tages: Sebastian Korda vs. Nikoloz Basilashvili (drittes Match nach 17 Uhr auf Court 5)

Dieses Match kann ganz kurz (wenn Basilashvili sich spürt) oder aber ganz kurz (wenn Basilashvili sich nicht spürt) dauern. Während Sebastian Korda angesichts seines jungen Alters schon eine erstaunliche Konstanz ausstrahlt, spielt der Georgier nur nach Instinkt. Und hauptsächlich schnell.

Die deutsche Brille: Struff, Otte, Marterer, Hanfmann im Einsatz

Neben Alexander Zverev steigen am heutigen Dienstag auch Jan-Lennard Struff, Maximilian Marterer , Yannick Hanfmann und Oscar Otte in die US Open. Marterer bekommt es im dritten Match auf Court 6 mit Steve Johnson zu tun, Otte schon in der zweite Partie auf Court 7 mit Lorenzo Sonego. Struff spielt im dritten Match auf Court 9 um ein Treffen mit Novak Djokovic in Runde zwei. Hanfmann schließlich fordert im zweiten Match auf Court 12 den an Position 31 gesetzten Alexander Bublik.

Hier der Spielplan für den zweiten Tag der US Open 2021