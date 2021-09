US Open 2021, Tag 3: Spotlight auf Mugu, Ida und die Stoppuhr

Weiter geht es mit den US Open 2021 (ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport). Hier findet Ihr die Highlights des Tages.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2021, 00:39 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza kennt ihre Gegnerin in Runde zwei gut

Schlager des Tages: Die US Open vs. Hurricane Ida (ab 17 Uhr MESZ, alle Außenplätze)

Mag ja sein, dass der US-Wetterdienst den Wirbelsturm Ida auf das Niveau eines stabilen Salzburger Schnürlregens heruntergestuft hat: Wenn es auch nur ein bisschen naß ist, kann man aber auf den Außenplätzen des National Tennis Centers keine Matches austragen. Basta. So war es am Freitag im Qualifikationsfinale, so wird es am Mittwoch (hoffentlich nicht sein).

Upset Alert: Stefanos Tsitsipas vs. die Stoppuhr (zweites Match nach ein Uhr früh, Arthur Ashe Stadium)

Also: Wenn nicht einmal eine Kabinenpredigt wie jene von Andy Murray Wirkung zeigt, und Stefanos Tsitsipas auch weiterhin den verlängerten Gang zur Toilette sucht, dann muss man vor der Sturheit des Griechen wohl den Hut ziehen. Schützenhilfe bekam Tsitsipas übrigens von Reilly Opelka, der meinte, dass bei den Verhältnissen auf dem Court ein Wechsel der Kleidung inklusive Schuhe und Socken gut und gerne acht bis zehn Minuten in Anspruch nehmen könne. Schafft Stefanos die Überraschung und bleibt diesmal innerhalb einer einstelligen Minutenanzahl? Unsere Stoppuhr ist gezückt.

Geheimes Top-Spiel des Tages: Andrea Petkovic vs. Garbine Muguruza (ab 17 Uhr MESZ, Louis Armstrong Stadium)

Petko mag Mugu. Weil die anders ist, so hat es Andrea Petkovic in ihrer Pressekonferenz nach dem Auftaktsieg gegen Irina Camelia Begu formuliert. So will die Spanierin nach ihrer Karriere alleine irgendwo im Wald leben. Da könnte Andrea Petkovic ja am Mittwoch zu ein paar freien Tagen beitragen. Denn: Die Darmstädterin ist voller Selbstvertrauen. Und die beiden Spielerinnen kennen sich in- und auswendig: Zu Beginn des Jahres in Australien hätten sie und Muguruza derselben Kohorte angehört.

Die deutsche Brille: Kerber, Kohlschreiber, Gojowczyk, Koepfer um die dritte Runde

Angelique Kerber hat mit Anhelina Kalinina von den French Open 2021 noch eine Rechnung offen, wird versuchen, diese auf Louis Armstrong im zweiten Match nach ein Uhr Früh zu begleichen. Philipp Kohlschreiber möchte im sechsten Duell mit Pablo Andujar die ewige Bilanz ausgleichen (17 Uhr MESZ, Court 9), Dominik Koepfer trifft nach 2019 schon zum zweiten Mal bei den US Open auf Daniil Medvedev (zweites Match nach 18 Uhr MESZ, Louis Armstrong). Und Peter Gojowczyk ist gegen Dusan Lajovic keineswegs Außenseiter (17 Uhr MESZ, Court 8).

Hier der Spielplan für den dritten Tag der US Open 2021