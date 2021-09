US Open 2021, Tag 6: Spotlight auf Iga, Sascha und einen Südtiroler

Sechster Tag der US Open 2021 in New York City (ab 17 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Eurosport). Wir haben wieder alle relevanten Infos für Euch.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 03:05 Uhr

© Getty Images Andreas Seppi hat bei den US Open 2021 schon zwei Überraschungen geliefert

Top-Match des Tages: Jack Sock vs. Alexander Zverev (zweites Match nach 1 Uhr Früh MESZ, Arthur Ashe Stadium)

Das letzte Treffen mit Jack Sock auf einem Tennisplatz hat Alexander Zverev als unerfreulich in Erinnerung. Bei den ATP Finals in London 2017 war´s, da hätte Zverev in der Gruppenphase einen Sieg gegen Sock gebraucht, um in das Halbfinale einzuziehen. Der US-Amerikaner, damals erst durch den Triumph in Paris-Bercy für London qualifiziert, holte sich die Partie, verlor in der Vorschlussrunde aber gegen den späteren Sieger Grigor Dimitrov. Zverev hielt sich ein Jahr später in London schadlos, gewann den letzten großen Titel des Tennisjahres. Was das für das Match am Samstag bedeutet? Nichts. Zverev ist seitdem beständig besser geworden, Sock erst wieder seit kurzem.

Spaß-Match des Tages: Aslan Karatsev vs. Jenson Brooksby (drittes Match nach 18 Uhr MESZ, Court 17)

Hartplatz-Majors 2021, das sind jene Gelegenheiten, bei denen sich Aslan Karatsev zu seinen besten Leistungen aufschwingt. So geschehen bei den Australian Open Anfang des Jahres, so auch in Runde zwei bei den US Open gegen Jordan Thompson. da holte Karatsev einen 0:2-Satzrückstand auf, zog Thompson den spielerischen Zahn. Jenson Brooksby wiederum spielt sein erstes Grand-Slam-Turnier überhaupt, schlug in Runde zwei Taylor Fritz voll und ganz und den Toilettenpausen-Rekord von Stefanos Tsitsipas fast. Brooksby spielt gefinkelt, Karatsev humorlos. Könnte spaßig werden.

Upset-Alert: Anett Kontaveit vs Iga Swiatek (zweites Match nach 17 Uhr MESZ, Grandstand)

Dass Swiatek als Siegerin eines Grand-Slam-Turniers im Conference Room 4 ihre Pressekonferenz geben muss, spricht nicht für eine grandiose internationale Nachfrage nach Interviews mit der Polin. Conference Room 4 hat eine Größe von ebenso vielen Quadratmetern und beinhaltet einen Tisch, einen Barhocker und ein Headset. Swiatek ist die Favoritin in diesem Match, aber Kontaveit spielt unheimlich solide. Und könnte so zur Gefahr für die French-Open-Siegerin von 2020 werden.

Die deutsche Brille: Otte vor dem Achtelfinale

Einen Andreas Seppi, der sich auf der Zielgeraden seiner Karriere befindet, als Gegner im ersten Grand-Slam-Achtelfinale? Ja, bitte! Oscar Otte wird aber natürlich nicht den Fehler machen, den Routinier aus Südtirol zu unterschätzen. Denn der hat schon zwei grandiose Matches hinter sich. In Runde zwei gegen Marton Fucsovics, wo Seppi im Tiebreak des fünften Satzes mit 15:13 siegreich blieb. Und in der Partie danach, in der der Veteran mit Hubert Hurkacz den Sieger von Miami in diesem Jahr aus dem Tableau gekegelt hat. Otte und Seppi werden den Court 17 um 18 Uhr MESZ eröffnen.

Hier der Spielplan für den Samstag