US Open 2022: Diesmal keine Sensation - Sakkari revanchiert sich an Maria

Erstrundenaus statt eines erneuten Höhenflugs: Tatjana Maria ist trotz großen Kampfes an ihrer hohen Auftakthürde bei den US Open gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.08.2022, 19:19 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari durfte diesmal gegen Tatjana Maria jubeln

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Weltranglistendritten Maria Sakkari aus Griechenland am Montag mit 4:6, 6:3, 0:6. Maria konnte damit nicht an ihren sensationellen Lauf von Wimbledon anknüpfen, der unter anderem nach einem Sieg gegen Sakkari erst im Halbfinale endete.

Die Weltranglisten-85. ist als erste von vier deutschen Starterinnen gescheitert. Am Dienstag trifft Laura Siegemund auf die Rumänin Sorana Cirstea, Andrea Petkovic nimmt es nach der Ankündigung ihres Karriereendes mit Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz auf. Jule Niemeier fordert die einstige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA heraus.

Maria startete gegen Sakkari stark, zog mit ihrer unkonventionellen Spielweise auf 3:0 davon, verlor dann aber die Kontrolle über die Partie und leistete sich beim Stand von 4:4 zwei Doppelfehler zum Spielverlust. Anschließende Chancen auf das direkte Re-Break ließ sie aus, schlug aber im zweiten Satz zurück. Im entscheidenden Durchgang drückte Sakkari, die im vergangenen Jahr in New York erst in der Vorschlussrunde an der späteren Siegerin Emma Raducanu gescheitert war, aufs Tempo und setzte sich damit durch.

