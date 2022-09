US Open 2022 live: Jule Niemeier vs. Yulia Putintseva im TV, Livestream und Liveticker

Jule Niemeier fordert in der zweiten Runde der US Open Yulia Putintseva. Die Partie gibt es ab 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 16:01 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Jule Niemeier spielt gegen Yulia Putintseva

Jule Niemeier bekommt es nach ihrem Erstrundensieg über Sofia Kenin in der zweiten Runde mit Yulia Putintseva zu tun. Die beiden haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt. Die Begegnung ist als zweite Partie des Tages auf Court 10 angesetzt und beginnt nicht vor 18:30 Uhr (MEZ).

Niemeier - Putintseva wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jule Niemeier und Yulia Putintseva gibt es ab 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau bei den Frauen