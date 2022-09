US Open 2022: Sabalenka mit Comeback-Sieg gegen Kanepi in Runde drei

Aryna Sabalenka, eine der Mitfavoritinnen auf den Titel bei den US Open 2022, hat gegen Kaia Kanepi mit 2:6, 7:6 (8) und 6:4 einen Comeback-Sieg geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 01:17 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat sich gegen Kaia Kanepi ordentlich strecken müssen

Sabalenka lag nach dem verlorenen ersten Satz auch in Durchgang zwei mit 1:5 zurück, schaffte dann aber in einem mitreißenden Tiebreak das Comeback. Vor vollbesetzten Tribünen auf Court 5. Sabalenka ist in New York City an Position sechs gesetzt und spielt nun entweder gegen Clara Burel oder Alison van Uytvanck.

Schon am Nachmittag hatte sich Topfavoritin Iga Swiatek mit 6:3 und 6:2 gegen Sloane Stephens durchgesetzt. Swiatek trifft in der dritten Runde auf Lauren Davis. Jule Niemeier, letzte im Tableau verbliebene Deutsche, bekommt es nach ihrem Sieg gegen Yulia Putintseva mit Quinwen Zheng aus China zu tun.

Einen Drittrundenschlager haben auch Garbine Muguruza und Petra Kvitova vor sich. Kvitova kam kampflos weiter, weil Anhelina Kalinina nicht antreten konnte. Muguruza gewann gegen Linda Fruhvirtova mit 6:0 und 6:4.

Ausgeschieden ist mit Paula Badosa die Nummer vier der US Open 2022. Badosa verlor gegen Petra Martic mit 7:6 (5), 1:6 und 2:6.

