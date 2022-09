US Open 2022: Swiatek lässt Stephens keine Chance, auch Pegula und Azarenka weiter

Turnierfavoritin Iga Swiatek hat mit einem sicheren 6:3 und 6:2 gegen Sloane Stephens die dritte Runde bei den US Open 2022 erreicht. Auch Jessica Pegula, Belinda Bencic und Victoria Azarenka konnten am Donnerstag Siege einfahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 19:48 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kann ihr Level noch steigern - wenn sie es braucht

Im Duell zweier Grand-Slam-Siegerinnen (Swiatek hat die French Open 2022 und in diesem Jahr gewonnen, Stephens den Titel bei den US Open 2017) begann die Polin wie schon in Runde eins gegen Jasmine Paolini fehlerhaft. Im zweiten Satz hob die Weltranglisten-Erste aber noch einmal ihr Level. Nach 74 Minuten Spielzeit verwertete Swiatek ihren ersten Matchball zum 6:3 und 6:2. Nächste Gegnerin wird Lauren Davis sein, die sich gegen Ekaterina Alexandrova mit 0:6, 6:4 und 7:6 (5) durchsetzen konnte.

Mit Jessica Pegula schaffte am frühen Donnerstag neben Davis eine zweite US-Amerikanerin den Einzug in Runde drei. Pegula schlug Aliaksandra Sasnovich mit 6:4 und 6:4. Kampflos kam Petra Kvitova weiter: Gegnerin Anhelina Kalinina konnte zum Zweitrunden-Match nicht antreten.

Und auch Victoria Azarenka bleibt weiter im Rennen um den Titel. Die Weißrussin schlug Marta Kostyuk aus der Ukraine mit 6:2 und 6:3. Und Belinda Bencic schaffte es zum ersten Mal, gegen Sorana Cirstea zu gewinnen. Die Schweizerin setzte sich mit 3:6, 7:5 und 6:2 durch.

