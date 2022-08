US Open 2022: Swiatek, Sabalenka, Pegula im Gleichschritt weiter - Siegemund scheitert

Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Jessica Pegula haben jeweils problemlos die zweite Runde der US Open 2022 erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2022, 19:01 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek hat zum Auftakt der US Open 2022 keine Probleme gehabt

Iga Swiatek, unangefochtene Nummer eins der Welt, ist mit einem glatten 6:3, 6:0 gegen die Italienerin Jasmine Paolini in die US Open 2022 gestartet. Swiatek hat im Frühjahr sechs Turniere hintereinander gewonnen, dabei eine Siegesserie von 37 Matches hingelegt. Gegen Paolini war die Polin nie in Gefahr, auch wenn sie im ersten Satz zweimal ihren Aufschlag abgeben musste. In Runde zwei trifft Swiatek nun entweder auf Sloane Stephens, die 2017 in New York City ihren einzigen Grand-Slam-Sieg gefeiert hat, oder Greet Minnen aus Belgien.

Jessica Pegula, an Position acht die am höchsten gereihte US-Amerikanerin, hielt sich mit der Schweizer Qualifikantin Victoria Golubic ebenfalls nicht lange auf und gewann mit 6:2 und 6:2. Pegula wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Elisabetta Cocciaretto und Aliaksandra Sasnovich.

Aryna Sabalenka musste auf Court 10 ran, entledigte sich der Aufgabe Catherine Harrison nach 88 Minuten mit 6:1 und 6:3. Auf Sabalenka kommt mit Kaia Kanepi eine schwierige Aufgabe zu. Für eine kleine Überrschung sorgte die erst 17-jährige Linda Fruhvirtova, die sich nach überstandener Qualifikation auch gegen Xinyu Wang aus China in zwei Sätzen behaupten konnte.

Ausgeschieden ist mit Laura Siegemund eine von vier Deutschen im Tableau: Siegemund unterlag Sorana Cirstea mit 4:6 und 4:6. Am Montag war bereits Tatjana Maria an Maria Sakkari gescheitert.

